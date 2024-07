Sonnige Aussichten: Wetterprognose für Marratxí vom 6.7.2024 bis 13.7.2024 (6.7.2024)

Wetter in Marratxí: Eine Woche voller Sonne erwartet die Insel

Die Sommerhitze hält weiterhin Einzug in Marratxí, und die kommende Woche verspricht viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Mit wenigen Ausnahmen zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite, ideal für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Hier ist die Wettervorhersage für Marratxí für die Woche vom 6. Juli bis zum 13. Juli 2024.

Übersicht der Wetterlage in Marratxí

Übersicht der Wetterlage in Marratxí Samstag, 6. Juli 2024: Die Woche startet mit leicht bewölktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 30°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h erfrischt die Luft. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 40%, bei einem Luftdruck von 1010 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: 4:27 Uhr bzw. 19:19 Uhr.

Sonntag, 7. Juli 2024: Der Sonntag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer gleichbleibenden Temperatur von 30°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h. Die relative Feuchtigkeit liegt bei 43% und der Luftdruck bei 1013 hPa.

Montag, 8. Juli 2024 bis Mittwoch, 13. Juli 2024: In den darauffolgenden Tagen erwartet uns strahlender Sonnenschein, mit Temperaturen, die von angenehmen 28°C bis heißen 32°C reichen. Die Luftfeuchtigkeit schwankt in diesem Zeitraum zwischen 32% und sagenhaften 50%, was das Wetter besonders angenehm macht. Der Wind bleibt durchgehend moderat.

Temperaturen und Sonnenstunden in der Woche

Die Tage sind lang, und die Sonne wird Großzügig ihre Strahlen über MarratxíMarratxí verteilen. Mit durchschnittlich mehr als 14 Sonnenstunden pro Tag ist dies die perfekte Zeit, um die Schönheit Mallorcas zu genießen.

Wetterprognose: Beste Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Der konstante Sonnenschein und die angenehmen Temperaturen machen die kommende Woche in Marratxí zum idealen Zeitpunkt für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten, sei es am Strand, beim Wandern oder Sightseeing. Vergessen Sie jedoch nicht, ausreichend zu trinken und sich vor der Sonne zu schützen.

Wetterumschwung zum Wochenende?

Ein leichter Wechsel in der Wetterlage ist gegen Ende der Woche zu verzeichnen. Der Freitag, 12. Juli 2024, zeigt sich etwas kühler mit 28°C und klarer Himmelslage. Doch keine Sorge, das sommerliche Wetter bleibt uns erhalten. Der Samstag, 13. Juli 2024, wird mit leichter Bewölkung und einer Maximaltemperatur von 32°C ein weiterer perfekter Sommertag.

Vorfreude auf eine traumhafte Woche in Marratxí

Mit dieser Wettervorhersage im Gepäck steht einer fabelhaften Woche in Marratxí nichts mehr im Wege. Genießen Sie die sonnigen Tage und lauen Abende in diesem bezaubernden Teil Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:36:54. +++