Sonniges Wetter in Campos: Eine Woche voller Sonnenschein und Wärme (6.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Campos

Die sonnenverwöhnte Region Campos auf Mallorca erlebt eine perfekte Woche mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Ein Traum für jeden Urlauber und Sonnenanbeter, der die warmen Tage unter freiem Himmel genießen möchte. Hier ist Ihr umfassender Wetterüberblick für die kommenden sieben Tage in Campos, dem begehrten Reiseziel auf der Baleareninsel.

Sommerliche Verhältnisse und eine leichte Brise

Am Freitag, den 5. Juli 2024, startet Campos mit einer Höchsttemperatur von 28°C und einem wunderschönen, klaren Himmel in die Woche. Eine milde Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h sorgt für die perfekte Brise, um die sommerliche Hitze angenehm zu machen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 35% niedrig, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 9:24 Uhr und endet mit dem romantischen Sonnenuntergang um 20:15 Uhr.

Das Wochenende fängt ebenso vielversprechend an. Der Samstag, 6. Juli, verwöhnt die Bewohner und Besucher Campos' mit 30°C und einer sanften Brise von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 36%, während der Luftdruck konstant bleibt. Es ist ein Tag, an dem man die vielfältige Natur Mallorcas oder die malerischen Strände in vollen Zügen genießen kann.

Sonntag, der 7. Juli, bringt eine kleine Abkühlung auf 27°C, was immer noch ideal für sämtliche Freiluftaktivitäten ist. Die Windgeschwindigkeit bleibt sanft bei 5 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Abend klingt aus mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Nacht.

Fortsetzung der sonnenreichen Woche

Die weiteren Tage bleiben stabil mit Sonnenaufgang und -untergang um die gleiche Uhrzeit. Am Montag, 8. Juli und Dienstag, 9. Juli, genießt Campos weiterhin 27°C bzw. 28°C. Nur wenige Wolken sind am Dienstag zu erwarten, was die Aussicht auf einen fast ungetrübten Himmel nur leicht vermindert.

Ein Highlight der Woche ist der Mittwoch, 10. Juli, wo das Thermometer auf angenehme 31°C steigt. Diese Temperaturen laden besonders zum Verweilen an den Stränden ein, begleitet von einer leichten Brise und nachmittags ein paar vereinzelten Wolken.

Den Abschluss der Woche bildet der Donnerstag, 11. Juli, und der Freitag, 12. Juli, mit einem stetigen Thermometerstand von 30°C. Freuen Sie sich auf den Donnerstag mit strahlendem Sonnenschein, bevor der Freitag eine kleine Abwechslung in Form von leichtem Regen und etwas stärkeren Winden von 8 km/h mit sich bringt.

Das perfekte Urlaubswetter

Fassen wir zusammen: Campos bietet eine Woche voller Sonnenschein und warmen, aber angenehmen Temperaturen – ideal für urlaubsreife Mallorca-Fans. Die leichte Brise sorgt dafür, dass es weder zu heiß noch zu kühl wird, während der geringe Niederschlag die Freude im Freien nicht trüben wird. Genießen Sie die traumhaften Sommertage in Campos, lernen Sie die idyllische Umgebung kennen, und profitieren Sie von dem nahezu perfekten Mittelmeerklima.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:27:06. +++