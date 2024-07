Sonniges Wetter und warme Temperaturen in Alaró - Ihre 7-Tage-Prognose (6.7.2024)

Strahlender Sonnenschein über Alaró: Die Wettervorhersage für die erste Juliwoche

Die Sommerhitze hat Mallorca fest im Griff, und das beschauliche Dorf Alaró bildet keine Ausnahme. Unsere Wetterprognose für die anstehenden sieben Tage verspricht viel Sonne und steigende Temperaturen, ideal für alle Sonnenhungrigen und Freunde des mediterranen Klimas.

Wetter-Update für Alaró: Heute wolkenverhangen, aber weiterhin heiß

Am heutigen Samstag, dem 6. Juli 2024, können wir in AlaróAlaró trotz leichter Bewölkung einen heißen Sommertag mit Höchsttemperaturen von 31°C erwarten. Mit einer Windgeschwindigkeit von gerade einmal 4 km/h werden die gebrochenen Wolken kaum für Abkühlung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei geringen 30%, was die Hitze durchaus erträglich macht, während der Luftdruck auf 1010 hPa steht. Sonnenaufgang und -untergang bilden die malerischen Buchenden eines langen Sonnentages in Alaró (Sonnenaufgang: 4:27 Uhr, Sonnenuntergang: 19:19 Uhr).

Perfektes Urlaubswetter: Die kommenden Tage in Alaró

Das Wetter wechselt am Sonntag, dem 7. Juli, zu einem makellosen klaren Himmel bei angenehmen 29°C. Eine ideale Gelegenheit, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten in Alaró auszukosten oder in den nahegelegenen Buchten zu baden. Der Montag wird sogar noch einen Tick heißer mit strahlendem Sonnenschein und Höchsttemperaturen um die 33°C.

Doch die Hitze steigert sich weiterhin: Dienstag und Mittwoch präsentieren sich mit Höchsttemperaturen von 35°C bei einem klaren blauen Himmel. Der schwache Wind von 3 bis 4 km/h wird wenig Abkühlung bringen, und es bleibt trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von rund 27%.

Wetter-Trend für die zweite Wochenmitte: Weiterhin sonnig und warm

Auch die zweite Wochenhälfte hält an der sonnigen Linie fest. Am Donnerstag, den 11. Juli, mildert sich die Hitze leicht auf angenehme 33°C. Die darauffolgenden Tage, Freitag und Samstag, werden mit 29°C und 34°C weiterhin sommerlich warm bleiben, jedoch leicht abgekühlt durch eine sanfte Brise von 5 km/h. Dieses Wetter ist wie geschaffen für Ausflüge in die wunderschöne Natur rund um Alaró. Der Nachthimmel bleibt überwiegend klar und lädt dazu ein, die Sterne zu beobachten, während die Luftfeuchtigkeit spürbar zunimmt.

Ihr Ausblick für das Wochenende in Alaró

Zum Abschluss der Woche zeigt sich das Wetter in Alaró von seiner besten Seite. Wir erwarten für Samstag, den 13. Juli 2024, eine angenehme Mischung aus Sonne und vereinzelten Wolken bei einer Höchsttemperatur von 34°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 22%, was die Wärme sehr angenehm macht, und der Wind hält sich weiterhin zurück. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Alarós zu genießen, bevor der Sonnenuntergang um 19:16 Uhr den Tag beschließt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:20:35. +++