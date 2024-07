Wetter in Lloret de Vistalegre vom 6. bis 13.07.2024: Sonnige Aussichten mit vereinzelter Bewölkung

Wetterüberblick für Lloret de Vistalegre

Das Wetter in Lloret de Vistalegre zeigt sich in der Woche vom 6. Juli 2024 bis zum 13. Juli 2024 von seiner warmen und überwiegend sonnigen Seite. Mit Temperaturen, die bis zu 36°C ansteigen, können Einheimische und Urlauber gleichermaßen die sommerlichen Tage in vollen Zügen genießen.

Wetterentwicklung der kommenden Woche

Samstag (6.7.2024): Die Woche startet mit einem weitgehend bedeckten Himmel, jedoch bleibt es mit einer Höchsttemperatur von 32°C sehr warm. Der Wind weht schwach mit nur 4km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 28%, während der Luftdruck bei 1009 hPa gemessen wird. Sonnenaufgang und -untergang erleben Sie um 4:26 Uhr und um 19:18 Uhr.

Sonntag (7.7.2024): Mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 28°C wird der Sonntag zum perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten. Die Windgeschwindigkeit steigt leicht auf 6km/h und die Luftfeuchtigkeit auf 42%. Der Luftdruck ist mit 1013 hPa etwas höher als am Vortag. Die Sonne begrüßt Sie um 4:27 Uhr und verabschiedet sich um 19:18 Uhr.

Montag bis Sonntag (8.7. bis 13.7.2024): Die folgenden Tage erwarten Sie mit klarem Himmel und anhaltend hohen Temperaturen. Besonders am Mittwoch und Donnerstag klettert das Thermometer auf 35°C bzw. 36°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben durchwegs moderat und die Luftfeuchtigkeit variiert zwischen 22% und 34%, was für angenehm warme und trockene Sommerbedingungen sorgt. Zum Ende der Woche hin bilden sich vereinzelt Wolken am Himmel, was jedoch keinen Abbruch an den hohen Temperaturen um die 31°C bis 33°C nimmt. Der Luftdruck pendelt sich auf Werte zwischen 1014 und 1019 hPa ein.

Ausblick auf das Wochenende in Lloret de Vistalegre

Das Wochenende bietet eine Mischung aus Sonnenschein und etwas Bewölkung, aber weiterhin hohen Sommertemperaturen. Während der Wind leicht auffrischt, können Sie die langen Sommerabende im Freien genießen, mit Sonnenuntergängen knapp vor halb acht. Ein idealer Zeitraum für all jene, die das mediterrane Flair Mallorcas auskosten wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:33:10. +++