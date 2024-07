Wetterausblick für Manacor: Sonnige Tage und vereinzelter Regen (6.7.2024)

Das aktuelle Wetter in Manacor

Die lebhafte Stadt Manacor, bekannt für ihre Keramik und Perlen, begrüßt ihre Besucher diese Woche mit überwiegend sonnigem Wetter und angenehmen Sommer-Temperaturen. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage, in denen sowohl Einheimische als auch Touristen die ideale Gelegenheit finden, um die zahlreichen Attraktionen der Region zu genießen.

Wochenübersicht der Wetterlage

Bereiten Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein vor, wobei das Wochenende einige kleinere Änderungen bereithalten könnte. Wir beginnen mit wolkigem Wetter am 6. Juli 2024, bei annehmbaren 27°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h recht sanft, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 54%. Der Luftdruck steht stabil bei 1009 hPa.

Der 7. Juli 2024, kündigt sich mit ein paar vereinzelten Wolken an, während die Temperaturen stabil bei 27°C bleiben, begleitet von einem milden Wind mit 6 km/h. Eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 52% und ein leicht gestiegener Luftdruck von 1013 hPa sorgen für ideales Wetter zum Flanieren durch die Straßen von Manacor.

Leichter Regen wird für den 8. Juli erwartet, was die ideale Gelegenheit für einen Besuch in den lokalen Museen oder gemütlichen Cafés bietet. Bei ebenfalls 27°C kann man die leicht abgekühlte Luft nach dem Regen genießen.

Von klarer Sicht bis leichten Wolkenformationen

Die Tage danach versprechen, mit steigenden Temperaturen bis zu 31°C am 10. Juli 2024, Herrliches zu bieten. Die klare Sicht wird durch einen strahlend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken durchbrochen, ideal für Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge an die Küste. Doch auch am Wochenende bleibt es bei angenehmen Temperaturen um die 27°C bis 28°C, trotz eines leicht stärkeren Winds und der Erwartung von überwiegend bewölktem Wetter zum Abschluss der Woche am 13. Juli.

Gelegenheiten für Aktivitäten im Freien

Unter all diesen Wetterbedingungen bleibt die UV-Strahlung bei moderaten Werten, was längere Aufenthalte im Freien ohne größere Sorgen um die Sonne ermöglicht. Frühes Aufstehen wird belohnt mit wunderbaren Sonnenaufgängen bereits um etwa 4:30 Uhr und die späten Sonnenuntergänge um 19:15 Uhr geben genügend Tageslicht für ein erfülltes Urlaubserlebnis.

Sichern Sie sich für die bevorstehenden Sommertage leichte Bekleidung und vergessen Sie nicht, für die vereinzelten Regentage einen Regenschirm einzupacken. Obwohl wir diese Woche überwiegend klarer Himmel erwartet, kann ein kurzer Schauer die Abwechslung sein, die Sie für einen kühlen Nachmittag auf Mallorca benötigen.

