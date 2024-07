Wetteraussichten für Sant Joan, Mallorca: 7-Tage-Prognose mit Sonne und Regenschauern (6.7.2024)

Wetterprognose für Sant Joan - Ihre Woche zwischen Sonnenschein und leichtem Regen

Die idyllische Gemeinde Sant Joan auf Mallorca ist für ihre faszinierende Naturlandschaft und angenehmes Klima bekannt. Werfen wir einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche, sehen wir ein abwechslungsreiches Bild, das sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde erfrischender Regenschauer zufriedenstellen wird.

Start in die Woche mit leichtem Regen

Am Samstag, den 6. Juli 2024, kündigt sich mit einem Maximum von 26°C leichter Regen an, der die Luft mit einer angenehmen Frische versorgen wird. Eine milde Brise von 6 km/h begleitet den Tag, dessen Feuchtigkeit bei 52% liegt. Mit einer leichten Abkühlung und frischen Brisen verspricht das Wetter den perfekten Rahmen für Aktivitäten im Freien oder gemütliche Stunden in den zahlreichen Cafés und Restaurants der Region. Der sichtbare Sonnenuntergang am späten Abend lädt zu romantischen Stunden ein.

Konstante Temperaturen mit überschaubaren Aussichten auf Sonne

Diese wechselhafte Gemengelage setzt sich auch am Sonntag, dem 7. Juli, fort. Ähnliche Temperaturen und erneut leichter Regen prägen das Bild, wobei die Luft etwas trockener sein wird, was an der Feuchtigkeit von 45% sichtbar ist. Der sanfte Wind und die für die Jahreszeit typische Wetterkonstellation sind ideale Voraussetzungen für Urlauber und Einwohner, die ruhige Momente in der mediterranen Natur genießen möchten.

Deutliche Trendwende hin zu klareren Himmeln

Ab Montag, dem 8. Juli, zeichnet sich im Wetter von Sant Joan eine deutliche Trendwende ab. Die Temperaturen klettern auf 29°C, begleitet von nur wenigen Wolken am Himmel. Das Szenario des sich auflockernden Himmels hält weiter an, so dass wir mit einem Höchstwert von 32°C am Donnerstag, 9. Juli, und einem wolkenarmen Himmel gerechnet werden kann.

Ein Hoch auf den Sommer: Sonne pur und steigende Temperaturen

Die Mitte der Woche steht ganz im Zeichen strahlender Sonne. Ein wolkenloser Himmel und sommerliche 34°C am Freitag und Samstag (10. und 11. Juli) bedeuten perfektes Wetter für jegliche Sommeraktivitäten. Mit einer leichten Brise und geringer Luftfeuchtigkeit von einem Viertel zeigt sich das mediterrane Klima von seiner besten Seite. Das Wochenende rundet diese sommerliche Wetterlage ab, bevor am nächsten Sonntag, dem 12. Juli, erneut leichter Regen eintrifft und für einen frischen Abschluss der Woche sorgt.

Zusammenfassung der Wetteraussichten in Sant Joan

Die kommende Woche in Sant Joan vereint Sonnenschein und leichte Regenphasen zu einem angenehmen Sommerwetter. Mit einem durchgehend milden Klima, zeitweiligem Regen und einem strahlend blauen Himmel für den größten Teil der Woche, bietet Sant Joan ideale Bedingungen für einen unvergesslichen Sommer auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:40:50. +++