Wetteraussichten für Santanyí: Temperaturen und Prognosen für die kommende Woche (6.7.2024)

Aktuelle Wettertrends und Vorhersagen für Santanyí

Das malerische Santanyí auf Mallorca empfängt seine Besucher und Einwohner mit einer abwechslungsreichen Wetterlage in der kommenden Woche. Wir sehen uns Temperaturen gegenüber, die angenehme sommerliche Verhältnisse versprechen, von überwiegend bewölkten Himmeln bis hin zu strahlendem Sonnenschein.

Wetterübersicht für Santanyí vom 6. Juli bis 13. Juli 2024

Der Beginn der Woche startet in Santanyí mit überwiegend bewölktem Himmel am 6. Juli und einer angenehmen Höchsttemperatur von 26°C. Zwar wünscht man sich im Sommer gemeinhin mehr Sonne, jedoch ermöglicht die leichte Bedeckung die perfekte Gelegenheit für lange Erkundungsspaziergänge ohne die Gefahr eines Sonnenstichs.

Am 7. Juli verspricht der Himmel über Santanyí absolute Klarheit. Bei ebenfalls 26°C und einem sanften Wind lädt das klare Himmelszelt förmlich zu einem Strandtag ein oder zu einem Café-Besuch unter freiem Himmel.

Leichter Regen wird am 8. Juli erwartet, bringt jedoch keine Abkühlung, denn die Temperaturen verharren weiterhin bei 26°C. Ideal also, um es sich mit einem guten Buch in einem der gemütlichen Lokale gemütlich zu machen.

Zum Ende der Woche hin, am 9. Juli, setzt sich das Sommerwetter mit vereinzelten Wolken und einer Höchsttemperatur von 28°C fort. Der Wind bleibt mäßig und auch die Luftdruck- und Feuchtigkeitswerte sind ausgeglichen.

Klare Himmel bestimmen die Tage vom 10. bis zum 11. Juli. Die Temperaturen gleiten in den Hochsommerbereich von 29°C, begleitet von einer angenehm frischen Brise, was die Wärme ideal ausbalanciert. Perfekt also, um das Wasser und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Santanyís zu genießen.

Am 12. Juli gesellen sich vereinzelt Wolken am Himmel dazu – ein leichtes Spiel von Licht und Schatten, das die Künstlerstadt bezaubert. Mit 26°C bleibt es warm, der Wind nimmt leicht zu.

Die darauf folgende Woche startet mit aufgelockerter Bewölkung, die sich am 13. Juli zeigt. Das Thermometer klettert auf angenehme 27°C, während der Wind weiterhin sanft auf der Haut kühlt.

Sonnenanbeter und Frühaufsteher können sich über Sonnenaufgänge freuen, die bereits gegen 4:30 Uhr die Nacht ablösen – ein Schauspiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Sonnenuntergänge, die sich um 19:15 Uhr ereignen, bieten ein ebenso eindrucksvolles Panorama für den perfekten Tagesausklang.

Wochenendwetter in Santanyí

Die Wochenendprognose für Santanyí sieht vielversprechend aus: Milde Abendtemperaturen und langanhaltende Abenddämmerungen laden zu ausgedehnten Freizeitaktivitäten ein. Eine ideale Gelegenheit, um das Wochenende sowohl aktiv als auch entspannend ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:43:24. +++