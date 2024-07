Wetterprognose Lloseta: Sonnige Aussichten und angenehme Brisen für die erste Juliwoche 2024 (6.7.2024)

Ein Blick auf das sonnige Wetter in Lloseta für die kommende Woche

Mit Sonnenstunden im Überfluss und mildem Wind küsst das Wetter Lloseta auf den Balearen insbesondere in der ersten Juliwoche des Jahres 2024. Während sich lokale Bewohner und Urlauber gleichermaßen auf erfrischende Brisen bei klarem Himmel einstellen können, zeichnet sich auch das ideale Wetter für Freizeitaktivitäten ab.

Start in eine warme und sonnenreiche Woche

Der Samstag, der 6. Juli, begrüßt uns mit freundlichen 31 Grad Celsius unter aufgelockerten Wolken und einer behaglichen Brise von lediglich 3 km/h. Mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 27% und einem Druck von 1010 hPa wird dieser Tag besonders angenehm.

Die Morgensonne erstrahlt bereits um 4:27 Uhr und eröffnet somit den Tag für Frühaufsteher. Erst um 19:19 Uhr neigt sich das Tageslicht dem Ende zu, ideal für lange Sommerabende im Freien.

Die ideale Zeit für Aktivitäten unter dem klaren Himmel von Lloseta

Am Sonntag den 7. Juli sowie den darauffolgenden Tagen, offenbart sich ein nahezu makelloser Himmel, der perfekte Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten garantiert. Mit Tagestemperaturen von 28 bis 35 Grad Celsius und leicht variierenden Windbedingungen sind die Voraussetzungen ideal für Erkundungen der malerischen Landschaft Llosetas.

Insbesondere die beträchtliche Reduktion der Luftfeuchtigkeit auf Werte um die 25% herum machen die Hitze des 9. und 10. Juli mit Spitzentemperaturen von bis zu 35 Grad leicht erträglich.

Wie wird das kommende Wochenende in Lloseta?

Das Wochenende gestaltet sich als Highlight für Urlauber sowie Einheimische. Am Samstag, 12. Juli, dürfen wir uns auf 28 Grad bei strahlendem Sonnenschein einstellen, während eine Frische brise von 5 km/h die Luft bewegt.

Wenn der Tag gegen 19:17 Uhr endet, können späte Wanderungen oder Spaziergänge am Strand optimal genossen werden. Mit dem Abschluss der Woche, laufen wir in einen weiteren herrlichen Tag hinein: Am Sonntag, 13. Juli, klettern die Temperaturen wieder auf angenehme 33 Grad, begleitet von aufgelockerten Wolken und einem sanften Wind.

Das leichte Klima und die konstanten Wetterbedingungen sorgen weiterhin für einen anhaltend atemberaubenden Sommer in Lloseta.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:33:38. +++