Aktuelle Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: Eine sonnige Woche steht bevor (7.7.2024)

Das Wetter in Lloret de Vistalegre: Sonnenschein und milde Brisen

Wer sich auf angenehmes Sommerwetter auf Mallorca freut, wird von der aktuellen Wetterprognose für Lloret de Vistalegre nicht enttäuscht. In der malerischen Gemeinde im Herzen der Insel liegt eine Woche voller Sonnenschein und wohltuender Temperaturen vor uns.

Wetterübersicht für die kommende Woche in Lloret de Vistalegre

Die Woche beginnt am 7. Juli 2024 mit angenehmen 28°C und einem Himmel, der nur von vereinzelten Wolken verziert wird. Die Windgeschwindigkeit liegt bei leichten 5 km/h, was für eine sanfte Brise am Tag sorgt. Die Luftfeuchtigkeit misst sich bei 47%, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt. Ein Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und ein Sonnenuntergang um 19:18 Uhr umrahmen den Tag mit langem Tageslicht.

Am 8. Juli steigt das Thermometer auf bis zu 32°C, was von einem strahlend klaren Himmel begleitet wird. Eine ähnliche Wetterlage erwartet uns auch am 9. und 10. Juli, hierbei zeigt das Quecksilber sogar Ausschläge bis 33°C beziehungsweise 34°C. Bei all diesen Tagen wird ein gleichbleibend sanfter Wind von 5 km/h erwartet, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 27%-31% sinkt.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet uns am 11. Juli, an diesem Tag klettert das Thermometer auf eindrucksvolle 37°C. Die Sonne dominiert den Himmel, während die Luftfeuchtigkeit mit 24% deutlich niedrigere Werte verzeichnet. Eine leichte Brise von 5 km/h wird für ein wenig Abkühlung sorgen.

Vom 12. bis zum 14. Juli bewegen sich die Temperaturen zwischen 29°C und 34°C, täglich erwarten uns klare Himmel, abgesehen vom 14. Juli, an dem sich einige vereinzelte Wolken zeigen können. Die Windwerte halten sich konstant bei leicht erhöhten 6 km/h, die Luftfeuchtigkeit bleibt dabei im angenehmen Bereich um 29%-42%.

Das ideale Wetter lädt zu diversen Aktivitäten im Freien ein. Ob für ausgedehnte Wanderungen, Radtouren oder einfach nur zum Entspannen in der mediterranen Sonne, Lloret de Vistalegre bietet in der kommenden Woche perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen.

Wetteraussicht für das Wochenende in Lloret de Vistalegre

Das Wochenende zeigt sich von seiner besten Seite: Am Samstag, dem 12. Juli, genießen wir heitere 34°C unter einem wolkenlosen Himmel und am Sonntag, dem 13. Juli, lädt die maximale Temperatur von 29°C mit klarem Himmel zu einem entspannten Ausklang der Woche ein. Sonnenaufgänge gegen 4:31 Uhr und Sonnenuntergänge um 19:15 Uhr ermöglichen an beiden Tagen einen maximalen Tag in der Sonne.

