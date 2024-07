Aktuelle Wettertrends für Sant Joan, Mallorca: Temperaturanstieg und Sonnenschein voraus! (7.7.2024)

Wetter in Sant Joan auf Mallorca: Eine sommerliche Woche steht bevor

Die malerische Gemeinde Sant Joan auf Mallorca wird in der nächsten Woche Sonnenliebhaber und Urlauber mit perfektem Sommerwetter verwöhnen. Die Wetterprognose verspricht eine Reihe angenehm warmer und überwiegend sonniger Tage, ideal für all jene, die das Freiluftleben genießen möchten.

Kurzer Regenspurt leitet die Woche ein

Am Montag, den 7. Juli 2024, ziehen dunklere Wolken über Sant Joan, und leichte Niederschläge kündigen den Beginn einer abwechslungsreichen Wetterwoche an. Bei Temperaturen von 24°C ist mit moderatem Regen zu rechnen, was der Natur eine erfrischende Abkühlung verschaffen dürfte. Der Wind hält sich indessen mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h in Grenzen.

Eine Wende zum heiteren Wetter

Nachdem sich die Wolken verzogen haben, begrüßt uns dienstags ein klarer Himmel. Mit 28°C im Schatten steigen die Temperaturen merklich an, während eine sanfte Brise mit 6 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit für ein angenehmes Lüftchen sorgt. Die Luftfeuchtigkeit nimmt deutlich ab, was für ein besonders angenehmes Klima spricht, sei es beim Spazieren in den charmanten Altstadtgassen oder beim Entspannen am Strand.

Die Hitze nimmt zu

Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen weiter, erreichen am Donnerstag, den 10. Juli, einen Höchstwert von 35°C und bieten somit beste Vorraussetzungen für ausgedehnte Sonnenbäder und diverse Sommeraktivitäten. Die klare Sicht ohne nennenswerte Wolkendecke ist ein Paradies für alle, die das mediterrane Flair unter strahlend blauem Himmel genießen wollen.

Leichte Abkühlung und Regen Ende der Woche

Das Wochenende nähert sich mit einer kleinen Abkühlung, einer willkommenen Erleichterung nach den vorhergehenden heißen Tagen. Am Samstag, den 12. Juli, erwartet uns leichter Regen, der die Luft mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 62% auffrischt und die Temperaturen auf gemäßigtere 25°C senkt.

Sonnenreiche Aussichten

Der Ausblick für den Sonntag, den 13. Juli und den Beginn der neuen Woche lässt keine Wünsche offen. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite mit geschmücktem Himmel, wenig Wolken und angenehmen 28°C. Vollendet wird das sommerliche Szenario von einer sanften, konstanten Brise, die durch die Gassen von Sant Joan weht.

Mit Morgendämmerungen um 4:30 Uhr und Sonnenuntergängen weit nach 19:00 Uhr verspricht die bevorstehende Woche in Sant Joan auf Mallorca lange und erlebnisreiche Sommertage - eine wahre Freude für Einwohner und Besucher gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:36:58. +++