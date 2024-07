Herrliches Sommerwetter in Campos: Sonnenschein und milde Brisen vom 6.7.2024 bis 13.7.2024 (7.7.2024)

Campos erlebt sonnige Tage und angenehme Abende

Campos, MallorcaCampos - Die kommende Woche verspricht in Campos auf Mallorca viel Sonnenschein und ideal Bedingungen für alle, die die Insel genießen möchten. Der Sommer ist in vollem Gange und bietet perfektes Wetter für Freizeitaktivitäten oder einfach zum Entspannen am Strand.

Sonnenschein und leichte Brisen

Der 6. Juli 2024 leitet mit einem klaren Himmel und einer Tagestemperatur von 29 Grad Celsius die Woche ein. Eine sanfte Brise weht mit 6 km/h, was die Wärme sehr angenehm macht. Gegen Abend genießen Sie dann nicht nur den Sonnenuntergang um 20:15 Uhr, sondern auch eine bequeme Feuchtigkeit von 36%.

Das schöne Wetter setzt sich am 7. Juli fort, wobei die Temperatur leicht auf 27 Grad sinkt, aber immer noch unter einem ungetrübten Himmel liegt. Der Wind verringert sich auf entspannte 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 56%, was immer noch für eine angenehme Atmosphäre sorgt.

Beständige Bedingungen

In den darauffolgenden Tagen müssen Sie nicht das Haus prüfen für Wetteränderungen – die Bedingungen bleiben großartig. Der 8. und 9. Juli zeigen Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad und einen weiteren klaren Himmel. Am 10. Juli dürfen Sie sich auf einige wenige Wolken einstellen, aber keine Sorge, die Sonne bleibt dominierend.

Kleine Abwechslung und anschließendes Temperaturhoch

Mit einem kleinen Wechsel zu leichtem Regen erfrischt Campos am 11. Juli. Es wird mit 26 Grad etwas kühler, und die Luftfeuchtigkeit erreicht angenehme 72%. Der Wind ist kaum vorhanden und bietet eine ruhige Gelegenheit für Spazierengeher und Tagträumer.

Darauf folgt ein Temperatursprung: Am 12. Juli 2024 klettern die Werte auf beeindruckende 32 Grad, begleitet von wenigen Wolken am Himmel und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 6 km/h.

Ausblick und Empfehlungen

Den Ausklang der Wetterwoche bildet der 13. Juli mit 29 Grad und überwiegend bewölktem Himmel. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, und damit bleibt es weiterhin gemütlich. Bedenken Sie, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen und einen Sonnenschutz zu benutzen, um die Sommertage unbeschwert genießen zu können. p>

Die Wetteraussichten für Campos sind zweifellos einladend und versprechen eine wundervolle Zeit auf Mallorca. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, die Insel in ihrem sommerlichen Glanz zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:25:55. +++