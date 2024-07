Santanyí Wetterprognose: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 7. bis 14. Juli 2024 (7.7.2024)

Genießen Sie herrliches Sommerwetter in Santanyí

Die Sommerferienzeit auf Mallorca zeigt sich von ihrer besten Seite. Besonders die malerische Region rund um Santanyí verspricht in der kommenden Woche viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen, die perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien bieten. Werfen wir einen Blick auf den Wettertrend für die Zeit vom 7. bis 14. Juli 2024.

7. Juli 2024: Ein Tag unter aufgelockerter Bewölkung

Am Sonntag, den 7. Juli, erleben wir in Santanyí eine leicht bewölkte Wetterlage, die keinen Einfluss auf Ihre Urlaubsstimmung haben sollte. Mit 25 Grad Celsius und einer sanften Brise von 6 km/h können Sie einen angenehmen Tag im Freien genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63% und der Luftdruck beträgt 1013 hPa. An jenem Tag begrüßt uns die Sonne früh um 4:27 Uhr und verabschiedet sich spät um 19:16 Uhr, sodass lange Sonnenstunden gesichert sind.

Sonnige Höhepunkte der Woche

Die gesamte Woche über hält das hervorragende Wetter an, mit Himmel so klar wie das kristallblaue Wasser der Cala Mondragó. Die Temperaturen klettern ab dem 8. Juli weiter und erreichen am 10. und 11. Juli mit Höchstwerten von 28 bis 29 Grad Celsius ihren Zenit. Einem entspannten Strandtag oder einer wandern auf den malerischen Routen rund um Santanyí steht somit nichts im Wege. Der Wind bleibt mit 5 bis 7 km/h mild, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 55% bis 60%, was für ein äußerst angenehmes Klima spricht.

Ausblick auf das Wochenende

Auch das Wochenende gestaltet sich wettertechnisch vielversprechend. Bei wenigen Wolken am 14. Juli können Sie mit einer angenehmen Temperatur von 26 Grad Celsius und einer sanften Brise von 5 km/h Ihre Urlaubspläne ohne Einschränkungen durchführen. Die Sonne geht gegen 4:32 Uhr auf und erst gegen 19:13 Uhr unter, was eine langezeit für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer bedeutet. In der Woche nach dem 14. Juli ist mit einer geringfügig abnehmenden Tendenz von Temperatur und Luftdruck zu rechnen, aber das Gesamtgefühl bleibt sommerlich mild.4:32 Uhr19:13 Uhr

Für alle, die ihren Sommerurlaub auf Mallorca planen, signalisiert der Wetterbericht in Santanyí grünes Licht für Aktivitäten im Freien. Tauchen Sie ein in das warme Meer, erkunden Sie die Landschaften zu Fuß oder genießen Sie entspannte Abende in einem der vielen gemütlichen Restaurants und Cafés.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:39:55. +++