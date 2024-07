Sonnenschein und warme Brisen: Wetteraussichten für Selva, Mallorca (07.07.2024 - 14.07.2024)

Willkommen im Sommer: Wettertrend für Selva

Die kommende Woche lädt mit hochsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein zu Aktivitäten im Freien ein. Unser malerisches Selva präsentiert sich von seiner besten Seite – ein wahres Paradies für Sonnenanbeter und Naturfreunde.

Wetterprognose für die Woche vom 07. bis 14. Juli 2024

Der Start ins Wochenende kommt mit milden 28°C und gebrochenen Wolken, was für angenehme Lichtverhältnisse sorgt. Mit einem sanften Wind und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 49% lässt es sich hervorragend in den Straßen bummeln oder das herrliche Grün der Natur genießen.

Am Montag den 8. Juli erwartet uns ein makelloser Himmel und ein kleiner Anstieg auf sommerliche 32°C. Ideal, um die wunderbaren Strände Mallorcas zu besuchen oder sich den ländlichen Charme Selvas anzusehen.

Die Sonne nimmt ihren Lauf und beschert uns am 09. und 10. Juli Spitzenwerte von 34°C bzw. 35°C. Diese Tage sind wunderbar geeignet, um das glasklare Wasser des Mittelmeers zu genießen oder eine erfrischende Siesta im Schatten zu halten.

Der Mittwoch droht mit glühenden 37°C die Woche zu ihrem Höhepunkt zu bringen, wobei der Himmel weiterhin klar bleibt. Ein leichter Wind bietet eine willkommene Erfrischung.

Abkühlende Winde und eine angenehme Brise begleiten uns dann Richtung Wochenende, wobei die Temperaturen leicht auf 33°C fallen und schließlich am nächsten Montag auf 29°C. Die klaren Nächte sind perfekt, um in Selvas Freiluft-Restaurants zu speisen.

Die neue Woche zeigt sich genauso vielversprechend. Mit wenigen Wolken bedeckt am Dienstag, lässt sich der Sommer in Selva weiterhin in vollen Zügen genießen.

Genießen Sie die bunten Sonnenauf- und -untergänge über Selva, frühe Morgen mit sanften Brisen und Abende, die zum Flanieren einladen.

Zusammenfassung der Wetterwoche in Selva:

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:40:37. +++