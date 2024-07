Sonnig und Heiß: Wetter in Llubí, Mallorca – Erwartungen für die nächste Juli-Woche 2024 (7.7.2024)

Die Wetterprognose für Llubí in der kommenden Woche - Sonnenschein dominiert

Während die Julisonne Mallorcas Küsten erhellt, bietet Llubí Besuchern und Einheimischen warmes Sommerwetter, das zum Entspannen unter freiem Himmel einlädt. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für Llubí in der Woche vom 7. bis 14. Juli 2024.

Juli in Llubí: Eine Zeit der Sonne und angenehm warmen Temperaturen

Am Montag, den 7. Juli, stellen sich leichte Wolken am Himmel ein, während die Temperaturen angenehme 28°C erreichen. Ein milder Wind mit 5 km/h verwöhnt die Sinne und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 51% in angenehmen Bereichen. Der Luftdruck beträgt stabile 1014 hPa.

Der darauffolgende Tag, der 8. Juli, begrüßt uns in Llubí mit einem klaren Himmel und einer Maximaltemperatur von 32°C. Ein weiterer Tag, perfekt für jegliche Freiluftaktivitäten. Ein seichter Wind streicht weiterhin durch die Region, während die Luftfeuchtigkeit auf 34% abfällt.

Die folgenden Tage, 9. und 10. Juli, setzen diesen Trend inform von eitel Sonnenschein kilometerweit anschauendem wolkenfreiem Himmel bei Temperaturen von 34°C bzw. 35°C, nahezu perfekt für jegliche Strand- oder Wassersportaktivitäten. Während der Rest der Woche schwache Winde von 3 bis 5 km/h wehen, sinkt die Luftfeuchtigkeit immer mehr ab, was für außerordentlich angenehme Abendtemperaturen sorgt.

Der Höhepunkt dieser Hitzewelle wird schließlich am 11. Juli erreicht, wenn das Thermometer stolze 37°C mißt. Die Luftfeuchtigkeit erreicht mit 25% ihren Tiefpunkt, während Urlauber ungetrübte Freude unter der mallorquinischen Sonne finden.

Der Abkühlungstrend zeichnet sich ab dem 12. Juli ab, wenn die Temperaturen auf 33°C sinken und die Luftfeuchtigkeit auf eine bequemere 40% ansteigt. Der Lufdruck befindet sich am unteren Rand, aber immer noch im stabilen Bereich.

Zum Ende unserer 7-Tage-Vorhersage, also den 13. und 14. Juli, schwanken die Höchsttemperaturen zwischen 29°C und 34°C, wobei der Himmel wieder mehrere Wolken zeigen wird. Ein leichter Wind weht weiterhin durch die Luft, und die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat, was die Hitze des Tages erleichtert und angenehme Abende verspricht.

Mit einer lückenhaften Wolkendecke und anhaltenden Hitzegraden verspricht Llubí in der zweiten Juliwoche 2024 ideale Bedingungen für Ihren Sommeraufenthalt auf Mallorca.

