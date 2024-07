Sonnige Aussichten für Capdepera: Ihre 7-Tage-Wetterprognose auf Mallorca (7.7.2024)

Wetterbericht für Capdepera vom 7. bis 14. Juli 2024

Die kommende Woche in Capdepera, Mallorca verspricht ihren Besuchern und Einwohnern ausgezeichnete Urlaubsbedingungen. Mit einer Serie von sonnigen Tagen steht einem erholsamen Aufenthalt am Mittelmeer nichts im Wege.

Wetterübersicht für die kommende Woche Beginnend mit Sonntag, dem 7. Juli, zeigt sich das Wetter mit überwiegend bedeckten Wolken etwas zurückhaltend. Bei gemäßigten 22°C und einer sanften Brise von 7 km/h ist es dennoch ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Der Luftfeuchtigkeitsgehalt liegt bei 73%, und der Luftdruck bei 1014 hPa.

Ab Montag, dem 8. Juli, begrüßt uns eine klare Himmelsdecke, und das Quecksilber klettert auf angenehme 24°C. Mit leichter Windbewegung von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 69% bietet sich der Tag perfekt für einen Ausflug an die malerischen Strände Capdeperas an.

Die darauffolgenden Tage bis einschließlich Donnerstag, dem 14. Juli, bescheren uns durchgehend ein sonnenreiches Wetter mit Temperaturen, die stets um die 25°C bis 26°C pendeln. Die klaren Himmel sind wie gemacht für Erkundungstouren und Entspannung unter freiem Himmel. Der Wind weht moderat mit 4 bis 9 km/h, während der Luftdruck zwischen 1012 und 1017 hPa schwankt.

Perfekte Wetterbedingungen für Ihren Mallorca-Urlaub

Die Sonnenaufgänge finden in dieser Woche zwischen 4:25 Uhr und 4:30 Uhr statt und stellen daher frühe Morgenstunden in wunderbares Licht. Sonnenuntergänge können Sie jeweils um etwa 19:15 Uhr herum genießen, was lange und angenehme Abende verspricht.

Nicht zu vernachlässigen ist der leichte Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 57% am letzten Tag der Woche, was die Wohlfühltemperatur weiter steigert.

Capdepera ist die perfekte Wahl für diejenigen, die reichlich Sonne und entspannte mediterrane Atmosphäre suchen. Mit der stabilen Wetterlage, klarem Himmel und lauen Abenden können Sie Ihre Zeit in Capdepera in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:26:19. +++