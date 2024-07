Sonnige Aussichten: Wetter in Ses Salines, Mallorca – 7-Tage-Prognose (7.7.2024)

Strahlender Sonnenschein in Ses Salines - Ihre Wettervorschau

Mit glasklarem Himmel und stetigem Sonnenschein präsentiert sich das Wetter in Ses Salines auf Mallorca als wahrer Sommertraum. Unsere ausführliche 7-Tage-Prognose zeigt Ihnen, wie das Wetter in den charmanten Straßen von Ses Salines in der nächsten Woche wird.

Wochenübersicht: Hitzige Tage stehen bevor

Das Wetter in Ses Salines zeigt sich von seiner besten Seite, wenn der Juli ins Land zieht. Starten wir mit Sonntag, dem 7. Juli 2024: Bei 26 Grad Celsius und einigen wenigen Wolken bietet sich ein perfekter Tag, um das Freiluftambiente zu genießen, was auch durch die leichte Brise von 6 km/h unterstützt wird.

Am Montag, dem 8. Juli, dürfen Sie sich auf einen klaren Himmel und angenehme 27 Grad freuen. Ebenso der Dienstag verteidigt die sommerlichen Tendenzen mit 28 Grad und gedämpfter Windaktivität.

Der Mittwoch, 10. Juli, bleibt konstant bei 28 Grad, jedoch mit noch weniger Luftbewegung, wodurch die Tage auf der Insel fast mediterran-faul werden. Donnerstag und Freitag steigern die Temperaturen sogar auf 29 bzw. 30 Grad. Perfekt für lange Tage am Strand und das Erkunden der malerischen Natur.

Zum Wochenabschluss bieten Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, jeweils 26 Grad und stellenweise Wolken, was immer noch für herrliche Ausflüge und Entspannung vorbildlich ist.

Detailprognose: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Bereits um 4:28 Uhr begrüßt uns am Sonntagmorgen die Sonne und begleitet uns bis um 19:17 Uhr in den Abend. Dieser Rhythmus wird im Laufe der Woche beinahe identisch bleiben, mit kleinen Anpassungen der Auf- und Untergangszeiten.

Mit einer relativen Feuchtigkeit, die sich meistens um die 60% hält, wird es sommerlich warm, jedoch nicht drückend heiß. Der Luftdruck bewegt sich zwischen 1013 und 1017 hPa, was stabile Wetterverhältnisse signalisiert.

Genießen Sie den Sommer in Ses Salines

Die kommende Woche verspricht in Ses Salines optimale Bedingungen für alle Unternehmungen. Ob Surfen, Wandern oder einfach nur die Seele baumeln lassen – Mallorca zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Verpassen Sie nicht diese perfekten Sommermomente!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:41:38. +++