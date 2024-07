Sonniges Wetter und milde Brisen: Die 7-Tage-Wettervorhersage für Palma de Mallorca (7.7.2024)

Heiteres Wetter sorgt für sommerliche Stimmung in Palma de Mallorca

Mit freudigen Aussichten begrüßt uns die Wetterlage in Palma de Mallorca. Die kommende Woche verspricht warme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel - ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber auf der Insel. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage:

Die Wetterprognose im Überblick

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen prägen das Wetterbild in Palma. Sommerliche 28°C erwarten uns am 07. Juli 2024, mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer leichten Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 56%, während der Luftdruck auf 1013 hPa liegt. Sonnenaufgang und -untergang bilden den malerischen Rahmen des Tages um 04:28 Uhr bzw. 19:19 Uhr.

Der 08. Juli lädt mit seinem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 29°C zum Verweilen im Freien ein. Die Windgeschwindigkeit bleibt mild bei 5 km/h, was für entspannte Verhältnisse am Strand oder bei Stadtspaziergängen sorgt. Der Tag beginnt um 04:29 Uhr und endet um 19:19 Uhr.

Am 09. Juli werden die Werte noch sommerlicher: strahlende 31°C und ein klarer Himmel begleiten uns, wobei der Wind mäßig weht und die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 41% sinkt.

10. und 11. Juli bleiben stabil: Bei 29°C bzw. 31°C und ungetrübtem Himmel ist es die perfekte Zeit für Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich im mittleren Bereich ein, was das Wohlbefinden weiter erhöht.

Die zweite Wochenhälfte von 12. bis 14. Juli beibehält den positiven Trend mit konstanten Temperaturwerten um 30°C und einer geringen Bewölkung. Auch die Windverhältnisse sind weiter zurückhaltend und schaffen eine idyllische Atmosphäre für jegliche Unternehmungen.

Zusammenfassung der Wetteraussichten

Diese Woche schenkt uns in Palma de Mallorca viel Sonne und Wärme. Temperaturen zwischen 28°C und 31°C machen es zu einem Highlight für alle Reisenden. Die Erfrischung durch die leichte Mittelmeerbrise wird das Wohlgefühl zusätzlich steigern. Es ist die perfekte Kulisse, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben - ob am Strand, bei einer Wanderung oder beim Erkunden der historischen Stadt Palmas.

