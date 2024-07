Sonniges Wetter und steigende Temperaturen in Alaró: Die Prognose für die kommende Woche (7.7.2024)

Strahlender Sonnenschein in Alaró: Eine Woche voller Sommerfreuden

Freuen Sie sich auf eine warme Woche in Alaró mit viel Sonnenschein und Klarheit am blauen Himmel. Bereiten Sie sich vor auf gemütliche Abende und aktive Tage unter der mallorquinischen Sonne, die vom 7. Juli bis zum 14. Juli 2024 fast ungehindert scheinen wird. Mit der Ankunft des Hochsommers bietet Alaró ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber.

Sommerliche Höchsttemperaturen in Alaró

Zu Beginn der Woche am 7. Juli starten wir mit freundlichen 29°C und vereinzelten Wolken, die das blaue Panorama über Alaró kaum betrüben werden. Ein leichter Wind weht durch die Straßen und die Terrassencafés laden zum Verweilen ein, während die Luftfeuchtigkeit bei 44% liegt.

Am 8. Juli lockt ein strahlend blauer Himmel Sonnenhungrige im Handumdrehen nach draußen. Mit 32°C wird es merklich heißer, und der leichte Wind trägt zur Erfrischung bei. Auch die folgenden Tage des 9. und 10. Juli versprechen bei maximalen 34°C weiterhin ausgezeichnetes Sommerwetter.

Den Höhepunkt erreicht die Hitzewelle am 11. Juli, an welchem das Quecksilber bis auf stolze 36°C klettern wird. Perfekte Bedingungen für alle, die sich nach einem Tag am Strand oder am Pool sehnen.

Genießen Sie Sommerabende und milde Nächte

Die angenehmen Abendstunden bieten eine wunderbare Kulisse für Spaziergänge und Ausflüge in die Natur rund um Alaró. Der Sonnenuntergang, der sich am Wochenende gegen 19:17 Uhr ereignet, malt malerische Farben an den Himmel und bietet die Gelegenheit für einmalige Fotos.

Die Aussicht für das Wochenende

Das Wochenende in Alaró bringt weiterhin hohe Temperaturen, doch am 13. Juli zeigt das Thermometer mildere 31°C und einen leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 38%. Der Sonntag begrüßt uns mit gleichen Temperaturen und ein paar vereinzelten Wolken, ein Vorgeschmack auf eine möglicherweise wechselhaftere Folgewoche.

Sichern Sie sich Ihren Platz unter der Sonne und genießen Sie die warmen Sommertage in Alaró in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:20:22. +++