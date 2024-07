Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetteraussichten für Felanitx vom 7. bis 14. Juli 2024 (7.7.2024)

Wetterprognose für Felanitx: Hochsommerliche Tage stehen bevor

Wer in der zweiten Julihälfte den Charme der mallorquinischen Stadt Felanitx genießen möchte, kann sich auf eine Periode voller Sonnenschein und angenehm warmer Temperaturen freuen. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 7. Juli bis zum 14. Juli 2024 verspricht ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung am Strand.

Sonniger Start in die Woche

Den Auftakt macht der 7. Juli mit einer freundlichen Mischung aus vereinzelten Wolken und viel Licht. Die Temperaturen steigen auf angenehme 27°C, während eine sanfte Brise mit 5 km/h für eine leichte Abkühlung sorgt.

Ungetrübte Sicht auf klaren Himmel

Einen klaren Himmel und noch wärmere Temperaturen von 28°C können Sie am 8. Juli erwarten. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht, was das Wohlbefinden erhöht und ideale Bedingungen für längere Ausflüge schafft. Eine milde Brise ist stetig spürbar.

Hitzewelle erreicht Felanitx

Vom 9. bis zum 11. Juli kündigt sich eine Hitzewelle an, bei der die Quecksilbersäule auf bis zu 31°C - 32°C klettert. Der Wind bleibt weiterhin moderat und unterstützt ein angenehmes Mikroklima in der Stadt und an den umliegenden Stränden von Felanitx.

Thermometer klettert weiter

Am 12. Juli erreichen wir den Höhepunkt dieser warmen Periode mit 33°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von angenehmen 40%. Der klare Himmel bietet perfekte Bedingungen für Sternbeobachtungen und laue Sommerabende im Freien.

Sanfte Abkühlung gegen Ende der Woche

Das Ende unserer Sieben-Tage-Vorschau für das Wetter in Felanitx bringt eine leichte Abkühlung auf 28°C sowohl am 13. als auch am 14. Juli, begleitet von einigen vereinzelten Wolken, die für malerische Sonnenuntergänge sorgen könnten.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Felanitx

In einer zusammenfassenden Wettervorschau für Felanitx vom 7. bis zum 14. Juli sieht man einem Hoch der Sommerlichen Freuden gespannt entgegen. Mit langen, sonnigen Tagen, wenig Wind und einer angenehmen Abkühlung am Ende des Zeitraums bieten sich ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, um die Naturschönheiten und das kulturelle Angebot von Felanitx in vollsten Zügen zu genießen.

