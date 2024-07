Wetter in Banyalbufar: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 7.7. bis zum 14.7.2024 (7.7.2024)

Mit Juli fest im Gange, steht Banyalbufar, die malerische Gemeinde auf Mallorca, vor einer Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen. Urlauber und Einheimische können gleichermaßen durchatmen, denn das Wetter verspricht idealen Bedingungen für jede Art von Freizeitaktivität.

Sonnige Prognose für den 7.7.2024

Am Sonntag, dem 7. Juli, öffnet der Himmel seine Arme mit vereinzelten Wolken und einer angenehmen Temperatur von 25 °C. Eine leichte Brise mit nur 6 km/h wird die Blätter der Bäume zum Flüstern bringen, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 69% liegt. Der Tag beginnt früh um 4:29 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit einem langen Abend, da die Sonne erst um 19:20 Uhr untergeht.

Stetiger Sonnenschein und milde Winde: 8.7. bis 14.7.2024

Die Woche setzt sich mit hervorragendem Wetter fort, denn die Sonne scheint klar vom 8. bis zum 14. Juli. Mit Höchsttemperaturen, die sich um die angenehmen 26-28 °C bewegen und einer geringen Windstärke von bis zu 7 km/h, sind die Tage in Banyalbufar perfekt, um am Strand zu entspannen, durch die charmanten Straßen zu schlendern oder die umliegende Natur zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im behaglichen Bereich zwischen 57% und 69%, was für herrlich frische Morgen und Abende sorgt.

Der Druck ist konstant, mit Werten um die 1013-1017 hPa, ideal für Menschen, die wetterbedingt empfindlich sind. Wer also seinen Urlaub in Banyalbufar plant, kann sich auf eine Woche ohne wetterbedingte Beschwerden freuen.

Ein perfekter Tag am Meer: 11. Juli 2024

Ein Höhepunkt der Woche ist sicherlich der Donnerstag, der 11. Juli, an dem man bei strahlend blauem Himmel eine maximale Temperatur von 28 °C genießen kann. Mit dem Wind, der an diesem Tag auf sanfte 3 km/h zurückfällt, scheint die Zeit am Meer geradehin perfekt zu sein.

Ob man nun in den Wellen schwimmen, auf einem Boot die Küste entlanggleiten oder einfach nur an einem der vielen Cafés das Treiben beobachten möchte – Banyalbufar bietet jedem das ideale Umfeld für seine Sommerträume.

Erfrischendes Klima für den Abschluss der Woche: 14. Juli 2024

Der Sonntag, der 14. Juli, rundet die Wetterwoche mit einer angenehm milden Temperatur von 26 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% ab, was für erfrischende Momente sorgt. Besondere Erwähnung verdient auch der niedrige Wind, der kaum spürbar, mit nur 2 km/h, über die Haut streichen wird.

Die Sonne lässt uns an diesem Tag etwas mehr schlafen, da sie um 4:33 Uhr aufgeht und uns bis zum Sonnenuntergang um 19:17 Uhr einen langen, erlebnisreichen Tag beschert.

Wenn Sie also planen, einige Zeit in Banyalbufar zu verbringen, erwartet Sie in der Woche vom 7. bis zum 14. Juli perfekte Bedingungen, um die Schönheiten dieser Küstengemeinde ausgiebig zu genießen. Ein Paradies für Sonnenanbeter und diejenigen, die im Einklang mit der Natur entspannen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:23:14. +++