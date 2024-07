Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar: Sonnige Tage und milde Nächte - Ihre 7-Tage-Prognose (7.7.2024)

Die Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar

Die malerische Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca begrüßt ihre Einwohner und Besucher mit einer sommerlichen Woche voller Sonnenschein. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage, inklusive wichtiger Informationen über Temperaturen, Wetterbedingungen und mehr.

Stabiles Sommerwetter sorgt für Freude

Zum Start in die Woche dominieren bedeckte Himmel den Montag, den 7. Juli 2024, mit milden 24°C. Leichte Brisen von 6 km/h lassen die höhere Luftfeuchtigkeit von 65% etwas angenehmer erscheinen. Mit einem Luftdruck von 1014 hPa und Sonnenaufgang um 4:26 Uhr sowie Sonnenuntergang um 19:16 Uhr kann der Tag sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für einen entspannenden Tag am Strand genossen werden.

Sonnenreiche Aussichten

Ab dem 8. Juli dürfen sich Bewohner und Besucher auf eine Serie klarer Himmel und stetigen Sonnenschein freuen, welche bis zum Ende der Woche andauern wird. Mit steigenden Temperaturen von 25°C am Dienstag, über 26°C am Mittwoch, bis zu sommerlichen Spitzenwerten von 28°C am Donnerstag und Freitag, ist bestes Wetter für jegliche Freiluftaktivitäten zu erwarten.

Ein leichter Wind sorgt dabei für eine angenehme Brise, welche besonders zur Mittagszeit willkommen ist. Der Luftdruck bleibt konstant um die 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 58%-59%, was die warmen Tage äußerst erträglich macht.

Hochsommer in Sant Llorenç des Cardassar

Das Wochenende verspricht mit 25°C bis 27°C und konstantem Sonnenschein pures Sommerfeeling. Bei einem leichten Windzuwachs auf 8 km/h am Samstag, der wieder auf 6 km/h am Sonntag abnimmt, und einer Luftfeuchtigkeit, die leicht auf 61% am Samstag ansteigt, bevor sie am Sonntag auf eine trockene 51% sinkt, steht einem Strandtag oder einer Wanderung durch die malerische Landschaft nichts im Wege.

Genießen Sie die langen, hellen Tage, deren Dämmerung erst gegen 19:15 Uhr einsetzt, und erleben Sie die Schönheit von Sant Llorenç des Cardassar im besten Licht.

Ein Ausblick auf die ganze Woche

Sichern Sie sich die schönsten Momente in Sant Llorenç des Cardassar, indem Sie Ihre Aktivitäten anhand dieser zuverlässigen 7-Tage-Wettervorhersage planen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:37:34. +++