Wetterprognose Calvià: Klare Sommerhimmel und Sonnenschein pur vom 7.7.2024 bis 14.7.2024 (7.7.2024)

Ausblick: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet Calvià

Die kommende Woche in Calvià wird ein wahres Sommermärchen. Mit Temperaturen, die angenehm die 25°C-Marke überschreiten und einem strahlend klaren Himmel, steht uns eine perfekte Zeit für Outdoor-Aktivitäten bevor. Hier ist Ihre tägliche Wettervorhersage für eine Woche, in der die Sonne das Kommando übernimmt.

Wetterüberblick für die Woche vom 7. Juli bis 14. Juli 2024

Startend mit dem 7. Juli 2024, zeigt sich das Wetter in Calvià mit durchbrochener Wolkendecke, aber einer immer noch hohen Temperatur von 25°C und einer angenehmen Brise von 4 km/h. Mit 67% relativer Feuchtigkeit und einem Luftdruck von 1013 hPa ist eine leichte Jacke für den Abend ratsam.

Am 8. Juli und darauffolgenden 9. Juli serviert uns Mutter Natur klaren, wolkenlosen Himmel, ideal für die Nutzung von Sonnenlicht bis in die Abendstunden. Temperaturen ähnlich eines warmen Sommertraums von 27°C und 28°C, begleitet von einer sanften Brise, werden für Wohlbefinden sorgen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt trefflich auf 57% am 8. Juli, was zu einem noch angenehmeren Klima bei Outdoor-Aktivitäten führt.

Der 10. und 11. Juli klingen gleichbleibend mit 28°C bzw. 29°C und ziehen uns in ihren Bann durch den schier grenzenlosen Azur des Himmels. Obwohl die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt, bleibt sie in einer sehr komfortablen Zone.

Der Höhepunkt der Woche könnte der 12. Juli werden, an dem das Thermometer auf 30°C klettert und die Sonne ihr strahlendes Gesicht in voller Pracht zeigt. Mit einer leicht windigen Note ist dies ein perfekter Tag, um die Schönheit von Calviàs Stränden zu genießen.

Danach tauchen wir in das angenehmere Klima der folgenden Tage ein, mit 27°C am 13. Juli und 26°C am 14. Juli, ermöglicht durch eine inseltypische Brise, die ein optimales Klima für sämtliche Freizeitaktivitäten garantiert.

Zusammenfassend können wir sagen, dass Calvià eine idyllische Oase für Sonnenanbeter und Erholungssuchende sein wird. Lasst uns diese magische Zeit des Jahres genießen, und den sommerlichen Rhythmus der Baleareninsel Mallorca im Herzen tragen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:25:01. +++