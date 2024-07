Wettervorhersage Manacor: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (7.7.2024)

Wetterprognose für Manacor (07.07.24 bis 14.07.24)

Die Sonne strahlt über ManacorManacor, und mit ihr steigt die Vorfreude auf herrlich warme Sommertage auf Mallorca. Die kommende Woche verspricht viel Sonnenschein und kaum eine Wolke am Himmel. Hier ist, was Sie über das Wetter in Manacor in den nächsten 7 Tagen wissen müssen.

Klare Himmel und sanfte Brisen

Den Auftakt macht Montag, der 7. Juli 2024, mit angenehmen 26°C und einem leicht bewölkten Himmel. Die sanfte Brise mit 5 km/h sorgt für ein angenehmes Lüftchen, perfekt für Freizeitaktivitäten im Freien. Die Luftfeuchtigkeit von 57% und der Luftdruck bei 1014 hPa deuten auf einen stabilen Tag hin. Und für all die Frühaufsteher und Sonnenanbeter: Die Sonne begrüßt Sie am Montagmorgen schon um 04:26 Uhr und wird Sie bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr begleiten.

Die darauffolgenden Tage bleiben in ähnlicher Manier mit klarem Himmel und leicht ansteigenden Temperaturen. Am Dienstag und Mittwoch gleiten die Thermometer auf 27°C bzw. 28°C, während die Luftfeuchtigkeit allmählich auf 52% und dann 48% sinkt. Es erwarten Sie ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Zeichen der Sommerlust.

Der Höhepunkt der Woche: Heißeste Tage in Sicht

Ein besonderer Höhepunkt liegt in der Mitte der Woche: Von Donnerstag bis Samstag klettern die Temperaturen auf heiße 31°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 4 bis 6 km/h weiterhin angenehm, und auch der Druck behält sein stabiles Niveau bei etwa 1016 hPa. Diese Tage sind wie gemacht für den Strandbesuch, Sonnenbaden oder eine entspannte Bootstour – der perfekte Zeitpunkt, um das kristallklare Wasser rund um Mallorca zu genießen.

Abschluss des Wetterberichts: Leichte Abkühlung

Den Abschluss bildet der Sonntag, der 13. Juli, mit einer milden 26°C und Montag, der 14. Juli, erneut sonnig mit 28°C. Diese geringfügige Abkühlung führt uns zu einer angenehmen Brise von 7 km/h am Sonntag und 6 km/h am Montag. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt mit zwischen 45% und 53% im komfortablen Bereich.45%53%

Erleben Sie diese traumhaften Sommertage in Manacor und genießen Sie das ausgezeichnete Wetter in vollsten Zügen. Ob Erholungssuchender oder Abenteuerlustiger, das Wetter spielt mit und verspricht eine Woche voller Sonnenschein und Lebensfreude auf der zauberhaften Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.7.2024, 01:32:14. +++