7-Tage-Wetterprognose für Marratxí: Sonnenschein und Sommerflair auf Mallorca (8.7.2024)

Durchgehend sonniges Wetter erwartet Marratxí

Die kommende Woche in Marratxí verspricht, eine kleine Vorahnung auf den Hochsommer zu geben, denn ab dem 8. Juli bis Mitte der Woche herrscht ein klarer Himmel und strahlender Sonnenschein. Am Montag, dem 8. Juli, begrüßt Sie ein strahlender Morgen mit einer angenehmen Temperatur von 31°C, wobei sich dies im Laufe der Woche noch leicht erhöht. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, was für ein angenehmes Lüftchen sorgt und die perfekten Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Im Herzen der Insel Mallorca eingebettet, zeigt sich Marratxí unter dem blauen Himmel von seiner besten Seite und lädt Einwohner sowie Urlauber gleichermaßen dazu ein, die warmen Sommertage im Freien zu genießen.

Strahlender Sonnenschein begleitet die Woche über

Die Sonne zeigt sich unermüdlich, wobei die Tagestemperaturen zwischen 31°C und 34°C schwanken, und bietet damit ideale Voraussetzungen für Sonnenanbeter und Wasserratten. Dank der geringen Windgeschwindigkeiten bleibt die Luft ruhig und bietet ideale Bedingungen für eine entspannte Zeit am Strand oder am Pool, jedoch sollte auf einen ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden.

Milde Brise und geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit

In Hinsicht auf Wind und Wetter zeigt sich ein konsistentes Bild. Der Wind bleibt über die gesamte Woche zurückhaltend mit Geschwindigkeiten von rund 4 bis 6 km/h. Perfekte Voraussetzungen, um die Abendstunden bei einem gemütlichen Spaziergang ausklingen zu lassen. Das Wetterphänomen, dass manchmal für Unruhe auf der Insel sorgen kann, die sogenannten "Calimas", ist aktuell kein Thema, daher bleibt der Himmel klar und der Ausblick ungetrübt.

Die Feuchtigkeit hält sich auf einem angenehmen Level, und mit Werten zwischen 31% und 44% steht einer erholsamen Woche nichts im Wege. Auch der Luftdruck bewegt sich in einer stabilen Zone, was eine stabile Wetterperiode verspricht. Somit ist die Woche prädestiniert dafür, die Vielfalt der Aktivitäten auf Mallorca voll und ganz auszukosten.

Genießen Sie laue Sommerabende

Die Sonne erstrahlt in voller Pracht und verwöhnt uns mit langen Tagen. Der offizielle Sonnenaufgang erfolgt am frühen Morgen zwischen 4:29 und 4:33 Uhr, während der Sonnenuntergang weiterhin für ausgedehnte Abendstunden bis etwa 19:15 und 19:18 Uhr sorgt. So bleibt genug Zeit, den Tag in vollen Zügen zu nutzen.

Die kommenden Tage in Marratxí werden ungetrübt von schlechtem Wetter sein, wodurch Besucher ihre Pläne mit großer Zuversicht schmieden können. Ob Sie die Kultur genießen, durch die Märkte schlendern oder einfach nur an einem der zahlreichen Traumstrände entspannen möchten – das Wetter spielt mit.

