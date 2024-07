7-Tage-Wettertrend für Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (8.7.2024)

Wetteraussichten für Santa Eugènia: Sonnige Tage voraus!

Die Bewohner und Besucher von Santa Eugènia können sich auf eine anhaltende Periode außerordentlich klaren Himmels freuen, die von heute, dem 8. Juli 2024, bis in die nächste Woche anhält. Der 7-Tage-Wettertrend verspricht sommerliche Verhältnisse mit hohen Temperaturen und wenig bis gar keinen Wolken am Himmel.

Heute, 8. Juli: Start in die sonnige Woche

Mit einem klaren Himmel begrüßt uns der heutige Tag und sorgt mit Höchsttemperaturen von 32°C für das perfekte Sommerwetter. Ein leichter Wind von nur 4 km/h bringt etwas Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig bei 29% liegt. Genießen Sie die langen Sonnenstunden, die mit dem Sonnenaufgang um 4:28 Uhr beginnen und mit dem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr enden.

Prognose für die kommenden Tage

Im gesamten Wettertrend für Santa Eugènia bleibt der Himmel weiterhin klar. Die Temperaturen steigen sogar noch leicht an, von 34°C am 9. Juli bis zu 37°C am 12. Juli, bevor sie In der neuen Woche zunächst auf 31°C fallen und anschließend wieder auf angenehme 35°C ansteigen.

Wochenende in Santa Eugènia: Ideal für Outdoor-Aktivitäten

Das bevorstehende Wochenende sieht mit vereinzelten Wolken am 13. Juli etwas Abwechslung im sonst wolkenlosen Himmel. Mit weiterhin hohen Temperaturen um die 31°C bleibt es jedoch perfekt für jegliche Art von Freiluftaktivitäten. Der leichte Wind bleibt beständig, was zu einer schönen Wochenendstimmung ohne zu große Hitze beitragen sollte.

Empfehlungen für die perfekten Sommertage

Nutzen Sie das stabile und warme Wetter in Santa Eugènia für Ausflüge in die Natur oder entspannende Tage am Strand. Die UV-Intensität erreicht während dieser Zeit hohe Werte, daher ist es ratsam, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen.

Zusammenfassend bietet die Wetterlage in Santa Eugènia eine ideale Gelegenheit, alle Aspekte des mallorquinischen Sommers zu genießen – von den langen Sonnentagen bis hin zu lauen Abenden unter klarem Sternenhimmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:42:38. +++