Aussichtsreiche Sommertage - Das Wetter in Santa Margalida vom 08.07. bis 15.07.2024

Strahlender Sonnenschein in Santa Margalida: Eine Woche voller Sommerglanz

Die malerische Gemeinde Santa Margalida auf Mallorca spannt in diesen Tagen den Sonnenschirm wann immer möglich auf, denn die Wetteraussichten versprechen eine Serie von klaren, sonnengeküssten Tagen. Mit Beginn des 08. Juli erfreuen sich Einheimische und Besucher gleichermaßen an einer Folge von strahlenden Sommertagen - die idealen Bedingungen für sämtliche Outdoor-Aktivitäten und Stunden des entspannten Sonnenbadens am Strand.

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite

Am Montag, den 08. Juli 2024, startet Santa Margalida mit einer angenehmen Temperatur von 28°C und einem wolkenlosen Himmel in die neue Woche. Diese Sommerfreude wird von einer schwachen Brise, die mit nur 6 km/h über die Insel streicht, begleitet. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem barometrischen Druck von 1016 hPa genießen Sonnenanbeter ideale Bedingungen.

In der darauf folgenden Nacht empfiehlt sich vielleicht ein nächtlicher Spaziergang, um die langen Abendstunden unter freiem Himmel auszukosten, die erst um 19:17 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang enden.

Temperaturen klettern weiter nach oben

Der positive Trend nimmt über die Woche hinweg zu. Am Dienstag, dem 9. Juli, klettert das Thermometer leicht auf 29°C. Die Sonne ist auch an diesem Tag unser treuer Begleiter, und der Wind bleibt dezent im Hintergrund. Die Hygrometeranzeige sinkt auf zaghaftere 44%, was die Wärme noch angenehmer erscheinen lässt.

Wer dachte, das könnte das Maximum der sommerlichen Entfaltung sein, wird an den folgenden Tagen eines Besseren belehrt, denn die Temperaturen erreichen am Donnerstag sogar die 30°C Marke, steigen am Freitag auf eindrucksvolle 34°C und erreichen am Samstag ihren Höhepunkt mit schwindelerregenden 35°C. Besonders der Freitag bietet sich an, um die Wasserqualität der mallorquinischen Strände auszutesten, da geringere Windverhältnisse und sinkende Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 29% ein beinahe tropisches Gefühl aufkommen lassen.

Wolken zieren sporadisch den Himmel

Zur Abwechslung mischt sich am Samstag, den 13. Juli, ein Hauch von Bewölkung unter den sonst klaren Himmel und die Temperaturen sinken auf 26°C. Doch schon am darauffolgenden Sonntag kehrt Santa Margalida zurück zu strahlendem Sonnenschein und warmen 32°C.

Der Abschluss der Woche am Montag, den 15. Juli, zeigt sich noch einmal von seiner besten Seite mit höchst sommerlichen 35°C und einer Frische verleihenden Luftfeuchtigkeit von lediglich 28%. Der Tagesanbruch um 4:32 Uhr kündigt lange Tage und kurze Nächte an, und mit dem Sonnenuntergang um 19:14 Uhr lässt sich jeder Tag in Santa Margalida genussvoll ausklingen.4:32 Uhr19:14 Uhr

Ein Blick auf die kommende Woche zeigt uns, dass in Santa Margalida mit einer Fortsetzung dieser sommerlichen Pracht zu rechnen ist. Die ideale Zeit also, um das vielfältige Freizeitangebot der Region in vollen Zügen zu genießen oder einfach nur die Seele unter der mallorquinischen Sonne baumeln zu lassen.

