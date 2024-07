Aussichtsreiche Sommerwochen: Sonnige Aussichten für Petra auf Mallorca (8.7.2024)

Strahlend blauer Himmel: Das perfekte Sommerwetter setzt sich in Petra fort

Während sich die Urlauber und Einheimischen auf Mallorca den sommerlichen Aktivitäten hingeben, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. In der idyllischen Ortschaft Petra können wir uns auf eine Woche voller Sonnenschein einstellen. In diesem Artikel erhalten Sie die aktuelle Wettervorhersage für den Zeitraum vom 8. Juli bis zum 15. Juli 2024 und finden heraus, welche Tage sich am besten für einen Ausflug an die malerischen Strände oder einen gemütlichen Tag im Dorf eignen.

Die Wetteraussichten für Petra bis zum 15. Juli 2024

Mit Höchsttemperaturen, die zwischen 26°C und 32°C schwanken, verspricht die kommende Woche, ein wahres Vergnügen für Sonnenanbeter und Strandgänger zu werden. Die klaren Himmel bescheren uns durchweg lange, sonnengeflutete Tage, und die Abende versprechen ebenfalls angenehm war zu bleiben. Der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten von 5 bis 13 km/h mäßig und wird an keinem Tag Espelunents Wohlbefinden gefährden.

Detailierte Wetterdaten für Petra

Die Woche beginnt am 8. Juli mit einer angenehmen Temperatur von 26°C und einem wolkenlosen Himmel. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei niedrigen 28% und der Wind weht sanft mit 5 km/h. Gegen Tagesende können Sie einen spektakulären Sonnenuntergang um 16:43 Uhr beobachten, nachdem die Sonne um 2:42 Uhr aufsteigt. Beim Übergang in den 9. Juli steigt die Temperatur leicht auf 28°C - ein weiterer idealer Tag, um die Schönheit Mallorcas zu genießen. Ähnlich trockene Bedingungen bieten perfekte Gelegenheiten für all Ihre geplanten Outdoor-Aktivitäten, während der Wind leicht auf 6 km/h anzieht. Die Mitte der Woche erreicht mit Temperaturen auf dem Höhepunkt von 30°C am 10. Juli und einem Hoch von 32°C am darauffolgenden Tag ihren Siedepunkt - gekrönt von absolut klarem Himmel und sachte wehenden Winden um 7-9 km/h.

In Richtung Wochenende kündigt sich am 13. Juli eine kleine Abkühlung an, die Temperaturen pendeln sich an diesem Tag bei 30°C ein und der Wind weht mit kräftigeren 13 km/h. Der Sonnenschein bleibt unserer Seite hold und lässt phantastische Urlaubserinnerungen wahr werden.

Am 14. Juli und 15. Juli fängt sich das Quecksilber bei angenehmen 28°C bzw. 27°C ein. Trotz des leichten Temperaturrückgangs wird der klare Himmel nicht durch Wolken getrübt. Damit scheint auch in der nächsten Woche das ideale Wetter zum Wandern oder sonstige Freizeitaktivitäten gesichert zu sein.

Ausblick auf den Sonnenschein in Petra

Die Sonnenauf- und Untergangszeiten weisen geringfügige Veränderungen auf; sie verlängern unsere Tage stetig, um wunderbare Abende im Freien zu genießen. Nichts verspricht mehr sommerliches Glück als das herrliche Wetter in Petra auf Mallorca - ideale Bedingungen für jeden, der das Outdoor-Leben liebt oder in Ruhe entspannen möchte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:39:07. +++