Hochsommerliches Wetter in Costitx: Eine Woche Sonnenschein satt (8.7.2024)

Strahlender Sonnenschein beherrscht die Wetterlage in Costitx

In Costitx erwartet die Einwohner und Besucher der Insel Mallorca eine Welle hochsommerlicher Temperaturen, die für pure Urlaubsstimmung sorgen werden. Die kommenden Tage laden mit einem strahlenden Himmel und anhaltendem Sonnenschein zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein. Wir werfen einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für Costitx und verraten, was Sie in der Woche vom 8. Juli bis zum 15. Juli 2024 erwartet.

Die aktuelle Wetterlage in Costitx

Am Montag, den 8. Juli 2024, präsentiert sich das Wetter in Costitx mit klarem Himmel bei angenehmen 32℃. Der Wind ist mit gerade einmal 4 km/h eine leichte Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt pimpfe 28%, was für herrlich trockene Witterung sorgt. Sonnenanbetern ermöglicht ein Luftdruck von 1015 hPa ganztägig - von Sonnenaufgang um 4:28 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr - Sonnenvergnügen pur.

Sonnige Aussichten für das Picknick-Wetter

Die folgenden Tage halten die sonnige Grundstimmung in Costitx auf hohem Niveau. Am Dienstag, den 9. Juli, und am Mittwoch, den 10. Juli, steigen die Temperaturen weiter auf 34℃ und 36℃, was für idealste Bedingungen sorgt, das Freibad oder die malerische Natur Mallorcas zu genießen. Begleitet von einem Hauch von Wind bleibt das Tragen von Sonnenschutz ein Muss. Die frühen Sonnenaufgänge und die späten Sonnenuntergänge gestalten zudem jeden Tag ungemein lang und laden zu ausgedehnten Abendaktivitäten ein.

Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

Am Donnerstag, den 11. Juli, und Freitag, den 12. Juli 2024, erlebt Costitx den Höhepunkt dieser sommerlichen Glut mit Temperaturen von bis zu 38℃ und 39℃. Diese heißen Tage sind wie geschaffen für jegliche Wasseraktivitäten, um sich eine erfrischende Abkühlung zu gönnen. Beachten Sie jedoch den niedrigen Feuchtigkeitsgrad von 21% am Donnerstag und winzigen 12% am Freitag, der zu einer erhöhten Brandgefahr führen kann und Achtsamkeit im Umgang mit offenem Feuer verlangt.

Leichte Abkühlung in Sicht

Das Wochenende leitet schließlich eine leichte Abkühlung ein. Samstag, der 13. Juli, bringt mit 29℃ und vereinzelten Wolken etwas Verschnaufpause. Doch die hochsommerlichen Verhältnisse setzen sich im weiteren Verlauf ungemindert fort: Costitx erwartet am Sonntag, dem 14. Juli, und Montag, dem 15. Juli, klarer Himmel und Temperaturen von 36℃ und 38℃.

Eine solche Woche verspricht somit Sonnenhungrigen und Outdoor-Begeisterten optimale Bedingungen, um Mallorca in all seinen sommerlichen Farben zu erleben. Dennoch sollte man die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen in Betracht ziehen und auf ausreichenden Sonnenschutz sowie genügend Flüssigkeitszufuhr achten.

