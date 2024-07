Mallorca Wettervorhersage: Sóller bereitet sich auf eine Woche mit strahlendem Sonnenschein vor (8.7.2024)

Ausblick auf das Wetter in Sóller vom 8. bis zum 15. Juli 2024

Sóller auf Mallorca steht eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen bevor. Urlauber und Einheimische können sich auf ideales Wetter für sämtliche Freiluftaktivitäten freuen. Die Voraussagen versprechen klaren Himmel und angenehme Windverhältnisse, wodurch ausgedehnte Strandbesuche, Wandertouren und Besichtigungen noch reizvoller werden.

Detailreiche Wetterprognose für Sóller

Am Montag, dem 8. Juli 2024, beginnt die Woche mit einer Tagestemperatur von heißen 30°C bei fast windstillen Verhältnissen. Der klare Himmel lädt zu einem Besuch in einem der charmanten Cafés oder zu einem Bummel durch die Gassen Sóllers ein. Der Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und Sonnenuntergang um 19:19 Uhr kündigen lange, genussvolle Sommertage an.

Die darauf folgenden Tage bis zum Sonntag setzen dieses fantastische Wetter fort. Am Dienstag und Mittwoch erwärmt sich die Luft auf angenehme 31°C, unter einem himmelblauen Decke ohne Wolken. Leichte Brisen von 3km/h sorgen für eine sanfte Abkühlung. Der Donnerstag zeigt sich ebenso von seiner besten Seite mit 33°C und noch schwächeren Winden.

Der Höhepunkt der Sommertemperaturen wird am Freitag mit satten 34°C erreicht, was diesen Tag zum perfekten Anlass für Wasseraktivitäten oder zum Entspannen am Strand von Sóller macht, besonders da ein leichter Wind von 4km/h für eine angenehme Brise sorgen wird.

Das Wochenende wird etwas wechselhafter. Während der Samstag noch teils durch vereinzelte Wolkenfelder geprägt sein wird, bleibt es mit 30°C angenehm warm. Am Sonntag hingegen können wir uns wieder auf reines Sonnenwetter und 31°C einstellen. Die neue Woche beginnt direkt mit einem sonnigen Montag bei 33°C.

Fazit zur Wettervorhersage in Sóller

Diese Juliwoche wird in Sóller zweifellos für viele Sonnenstunden und unvergessliche Sommererlebnisse sorgen. Mit einer solchen Prognose steht dem perfekten Urlaub oder Alltag unter der mallorquinischen Sonne nichts im Wege. Packen Sie Ihre Badesachen ein, denken Sie an den Sonnenschutz und genießen Sie das großartige Wetter in vollen Zügen!

