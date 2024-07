Sommerflair auf Mallorca: Sonnige Aussichten für Binissalem mit Temperaturen bis zu 38 Grad! (8.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und heiße Temperaturen in Binissalem

Binissalem, die malerische Gemeinde im Herzen von Mallorca, bereitet sich auf eine Welle strahlenden Sonnenscheins vor. Die aktuelle Wetterprognose vom 8. bis zum 15. Juli 2024 verspricht durchweg klares Wetter mit ansteigenden Temparaturen und der echten Chance auf sommerliche Badefreuden.

Beginnend mit Montag, dem 8. Juli 2024, wird sich der Himmel über Binissalem klar zeigen. Mit einer Höchsttemparatur von angenehmen 32℃, einer fast nicht spürbaren Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 29%, steht einem entspannten Tag nichts im Wege. Der Sonnenaufgang grüßt die Ortschaft um 4:28 Uhr und lädt zu frühen Aktivitäten ein, während der Sonnenuntergang um 19:18 Uhr den Abschluss eines perfekten Sommertages markiert.

Höchsttemperaturen und ungetrübter Himmel: Ideale Bedingungen für Touristen und Einheimische

Die folgenden Tage bleiben konstant in der Qualität des Sommers auf Mallorca: Am Dienstag, dem 9., und Mittwoch, dem 10. Juli 2024, klettern die Höchsttemperaturen auf 34℃ unter einem weiterhin klaren Himmelszelt. Auf der Insel weht eine leichte Brise, welche die heißen Tage angenehm gestaltet. Besonders bemerkenswert sind die niedrigen Luftfeuchtigkeitswerte, die am 9. Juli auf lediglich 20% sinken.

Der Höhepunkt der Hitze wird am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, mit einem beeindruckenden Temperaturwert von 37℃ erreicht, bevor es am Freitag sogar auf 38℃ hinaufgeht - ein Tag, der zur Abkühlung im Meer oder Pool förmlich einlädt.

Leichte Abkühlung gegen Wochenende und ideal für Outdoor-Aktivitäten

Obwohl die Hitze bis zum Wochenende nachlässt, bleibt das Wetter in Binissalem weiterhin sommerlich. Der Samstag begrüßt uns mit 31℃ und vereinzelten Wolken, die das erste Zeichen einer sanften Abkühlung sein könnten. Am Sonntag und Montag steigen die Temperaturen jedoch wieder auf 34℃ und maximal 36℃, perfekt geeignet für alle, die den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen wollen.

Die Wetterverhältnisse bieten ideale Bedingungen für Weinliebhaber, die Binissalem für seine exquisiten Weingüter kennen, oder für Wanderer, die die umliegenden Tramuntana-Berge erkunden möchten. Diese Tage sind wie geschaffen für Erlebnisse unter Mallorcas Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:24:07. +++