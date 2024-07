Sonnige Aussichten für Sencelles: Eine Woche voller Sonnenschein und steigende Temperaturen (8.7.2024)

Strahlendes Sommerwetter in Sencelles: Prognose vom 8. bis 15. Juli 2024

Die Sonne lädt zum Verweilen ein, und die Temperaturen machen Lust auf Aktivitäten im Freien: Sencelles erlebt eine Woche, die wahrhaft sommerliche Gefühle aufkommen lässt. Mit klarblauem Himmel und Temperaturen, die bis auf 38°C klettern, können sich Einheimische und Besucher auf perfektes Wetter freuen.

Sonniger Start in die neue Woche

Sonniger Start in die neue Woche Der 8. Juli 2024 begrüßt uns in Sencelles mit einem strahlenden Himmel und einer angenehmen Daytime-Temperatur von 33°C. Die Brise ist mit 4 km/h leicht und die Luft besonders trocken mit einer Luftfeuchtigkeit von 27%. Der Luftdruck liegt stabil bei 1015 hPa. Die Sonne erwacht bereits um 4:28 Uhr und verabschiedet sich gegen 19:18 Uhr.

Heiße Tage im Anmarsch

Heiße Tage im Anmarsch Am 9. und 10. Juli bleibt der klare Himmel erhalten, und die Quecksilbersäule klettert auf 35°C. Besonders niedrige Luftfeuchtigkeitswerte von rund 20% am 9. Juli und 27% am Folgetag sorgen für trockene Verhältnisse, sowohl beim Sonnenaufgang um 4:29 Uhr als auch beim Sonnenuntergang um 19:17 Uhr. Der Wind bleibt mit 4 km/h moderat, der Luftdruck leicht erhöht.

Der Höhepunkt der Hitze

Der Höhepunkt der Hitze Der 11. Juli 2024 markiert den vorläufigen Temperaturhöhepunkt der Woche in Sencelles, wenn das Thermometer auf 37°C steigt. Die Luft bleibt bei einem Druck von 1017 hPa stabil, und eine sanfte Brise sorgt für etwas Abkühlung. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 23% und einem Sonnenaufgang um 4:30 Uhr sowie Sonnenuntergang um 19:17 Uhr wird dieser Tag besonders sonnenreich.

Rekordtemperaturen und ein Hauch von Erfrischung

Rekordtemperaturen und ein Hauch von Erfrischung Am 12. Juli kündigt sich mit 38°C der wärmste Tag der Woche an. Der klare Himmel über Sencelles verspricht ungetrübte Freude für Sonnenanbeter. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf atemberaubende 15%, während der Wind leicht auf 5 km/h anzieht. Beachten Sie jedoch den Luftdruck von 1012 hPa – ideal für Wassersportler, die auf optimale Bedingungen hoffen.

Abschwächung mit Wolkenschleiern

Abschwächung mit Wolkenschleiern Ein leichter Umschwung bringt am 13. Juli vereinzelte Wolken in den sonst klaren Himmel und lässt die Temperaturen auf angenehme 31°C fallen. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 35% und der Wind frischt mit 7 km/h auf. Der Luftdruck pendelt sich bei 1014 hPa ein.

Wetterstabilisierung zum Wochenausklang

Wetterstabilisierung zum Wochenausklang Zum Abschluss der Woche stellt sich wieder strahlendes Wetter ein. Am 14. und 15. Juli kehrt der klare Himmel zurück, und es wird erneut heiß mit Temperaturen von 35°C und 37°C. Die Brise bleibt konstant und die Luft über Sencelles trocken. Mit Sonnenaufgängen gegen 4:32 Uhr und Sonnenuntergängen um 19:15 Uhr lässt sich jeder Moment des Tages optimal genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:45:23. +++