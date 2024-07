Sonnige Aussichten in Campanet: Eine Woche voller klarer Himmel und steigender Temperaturen (8.7.2024)

Das Wetter in Campanet: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche verspricht anhaltend schönes Wetter und steigende Temperaturen für Campanet, was sowohl Einheimischen als auch Besuchern von Mallorca viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Freien bietet. Mit einer stabilen Hochdrucklage und praktisch ungetrübtem Himmel steht einer Outdoor-Planung nichts im Wege.

Die Wetterlage im Detail

Am Montag, dem 8. Juli 2024, beginnt die Woche in Campanet mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 30 Grad Celsius. Ein sanfter Wind mit gerade einmal 5 km/h und eine geringe Luftfeuchtigkeit von 37 % sorgen für ein besonders angenehmes Klima.

Der Dienstag hält ähnliche Verhältnisse bereit, mit einer leichten Erwärmung auf 32 Grad und weiterhin niedriger Windgeschwindigkeit. Am Mittwoch steigt das Thermometer weiter auf 33 Grad, bei einer Luftfeuchtigkeit, die immer noch im angenehmen Bereich bleibt.

Die Hitze des Sommers kündigt sich dann ab Donnerstag an, mit einer Hochtemperatur von 35 Grad und leichtem Wind, was die perfekte Einladung für Aktivitäten am Strand oder am Pool darstellt. Freitag setzt diese Tendenz mit 37 Grad fort und markiert den Höhepunkt der Wärme für die Woche, bevor das Thermometer am Samstag auf 27 Grad fällt und für eine angenehme Abkühlung sorgt bei leichtem Zuwachs der Bewölkung.

Den Abschluss der sonnenreichen Woche bildet ein Sonntag, an dem die Temperaturen wieder auf stolze 34 Grad klettern. Der klare Himmel über Campanet wird von einem leichten Wind begleitet, der für eine leichte Brise sorgt.

Wetteraussichten in Bezug auf Sonnenauf- und -untergang

Bereits um 4:27 Uhr begrüßt uns der frühe Sonnenaufgang und bietet lange und erlebnisreiche Sommertage. Der Sonnenuntergang zelebriert jeden Tag ein spektakuläres Finale gegen 19:18 Uhr.

Zusammenfassung der Woche

Die Bürger und Besucher von Campanet können sich auf eine prachtvolle Sommerwoche freuen. Mit stetig hochsommerlichen Bedingungen, ist es eine ideale Zeit, um das vielfältige Freizeitangebot Mallorcas zu genießen. Also, vergessen Sie nicht, Ihre Sonnenbrille und den Sonnenschutz einzupacken, denn die Sonnenstunden versprechen zahlreich zu sein!

