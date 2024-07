Sonnige Aussichten in Manacor: Temperaturen bleiben hoch am klaren Himmel (8.7.2024)

Wetterprognose für Manacor (08.07.2024 bis 15.07.2024): Sonnenanbeter aufgepasst!

Die kommende Woche in Manacor verspricht mit herrlichem Sonnenschein und anhaltend hohen Temperaturen die perfekte Zeit für alle Aktivitäten im Freien zu werden. Hier ist die umfassende Wettervorhersage, die Ihnen hilft, Ihren Aufenthalt auf Mallorca perfekt zu planen.

Manacor genießt durchgängig klarer Himmel

Der Montag (08.07.2024) begrüßt uns mit einem strahlend blauen Himmel und Temperaturen um die 27°C, eine sanfte Brise von nur 6 km/h begleitet den Tag. Der Dienstag verspricht ähnlich angenehmes Wetter und es wird noch ein wenig wärmer: Freuen Sie sich auf 29°C bei einem teilweise bewölkten Himmel.

Das Thermometer kratzt am Mittwoch (10.07.2024) an der 30°C Marke. Sonnencreme und ausreichend Trinkwasser sind bei diesen Sommertemperaturen Ihr ständiger Begleiter. Mit leichtem Wind und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit bleiben die hohen Temperaturen gut aushaltbar.

Der Donnerstag folgt dem Sommertrio mit 31°C und einer Servierung strahlender Sonnenstrahlen. Ins Wochenende startet man in Manacor ebenfalls sonnenverwöhnt mit 33°C am Freitag – was für ein Sommerhit!

Die zweite Wochenhälfte hält weiterhin Sommer bereit

Der Samstag kündigt sich mit leichter Bewölkung an, doch die Temperaturen fallen nicht: Genießen Sie weiterhin angenehme 27°C. Der Sonntag setzt das fort: Klarer Himmel und 29°C laden zu zahlreichen Aktivitäten ein.

Zum Abschluss des Wetterberichts der Wochenprognose: Am Montag (15.07.2024) zeigt sich Manacor von seiner besten Seite mit strahlendem Sonnenschein, 31°C und schwachem Wind. Ein perfekter Tag, um die Schönheiten Mallorcas zu genießen.

Planen Sie Ihre Ausflüge und Strandbesuche mit dieser zuverlässigen Wettervorhersage für Manacor und genießen Sie sorgenfrei die kommenden Tage unter dem klaren Himmel Mallorcas.

