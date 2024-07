Sonnige Aussichten in Sant Llorenç des Cardassar: 7-Tage-Wetterbericht mit klarer Sicht auf Sommerfreuden (8.7.2024)

Sonniges Wetter setzt sich in Sant Llorenç des Cardassar fort

Die Sonne scheint weiterhin ungetrübt über Sant Llorenç des Cardassar, und bietet auch in der kommenden Woche beste Voraussetzungen für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten unter blauem Himmel. Mit klarem Himmel und milden bis warmen Temperaturen präsentiert sich das Wetter in dieser malerischen Region der Baleareninsel Mallorca von seiner besten Seite.

Die Wetterprognose im Detail

Starten wir unseren Blick auf das Wetter mit dem 8. Juli 2024. Der Tag wird von einem klaren Himmel und angenehmen 25°C begleitet, bei einem sanften Lüftchen von gerade mal 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57% und der Luftdruck bei 1016 hPa. Ein perfekter Tag um Mallorcas Natur zu genießen – die Sonne grüßt früh um 4:26 Uhr und verabschiedet sich spät um 19:16 Uhr.

Am 9. Juli und 10. Juli klettern die Temperaturen leicht auf 26°C beziehungsweise 27°C und der Himmel bleibt kristallklar. Mit nochmals kurzen Windstößen von 5 km/h bzw. 4 km/h bleibt das Wetter ideal für alle Outdoor-Aktivitäten.

Ein Temperaturhochpunkt erreichen wir zwischen dem 11. und 12. Juli 2024. Hier erwärmt sich Sant Llorenç des Cardassar auf sommerliche 30°C. Bei eine niedrigen Luftfeuchtigkeit von 51% am 11. Juli und 45% am 12. Juli ist Wohlbehagen nahezu garantiert.

Ein leicht bewölkter Zwischenspiel stellt sich am 13. Juli ein, mit vereinzelten Wolken am Himmel und milden 26°C. Doch das klare Wetter setzt sich in den darauffolgenden Tagen fort, mit 28°C am 14. Juli und wiederum strahlenden 30°C zum Wochenabschluss am 15. Juli.

Fazit: Ideales Urlaubswetter in Sant Llorenç des Cardassar

Die bevorstehende Woche verspricht mit stundenlangen Sonnenschein und stabilen Wetterbedingungen reichlich Gelegenheit für jegliche Unternehmungen. Ob lange Spaziergänge durch die Landschaft Mallorcas, ein Besuch des Tropfsteinhöhle Coves del Drac, oder einfach entspannen am Strand – die Bedingungen könnten kaum besser sein für einen unvergesslichen Sommer in Sant Llorenç des Cardassar.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:42:10. +++