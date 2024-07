Sonnige Aussichten: Wetter in Vilafranca de Bonany (08.07.2024 bis 15.07.2024)

Das Wetter in Vilafranca de Bonany: Eine Woche voller Sonnenschein

Für Einheimische und Besucher von Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany zeichnet sich eine strahlend schöne Woche ab. Hier ist der detaillierte Blick auf das Wetter für die nächsten sieben Tage, das wenig zu wünschen übrig lässt und insbesondere Sonnenanbetern Freude bereiten wird.

Strahlender Start in die Woche

Der Montag (08. Juli 2024) begrüßt uns mit einem klarblauen Himmel und sommerlichen 29℃. Ein sanfter Wind weht mit nur 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 38% liegt. Mit einem Luftdruck von 1016 hPa und einer einladenden Aufgehzeit der Sonne um 4:27 Uhr beginnt der Tag erfrischend. Das Tageslicht klingt dann um 19:17 Uhr aus.

Die Woche wird noch heißer

Mit jedem weiteren Tag steigen die Temperaturen weiter an, und so erwarten uns am Dienstag (09. Juli 2024) heitere 31℃ unter einem weiterhin wolkenlosen Himmel. Die Winde bleiben mild, die Feuchtigkeit sinkt auf 33% und der Sonnenaufgang- sowie Untergang zeigt minimale Veränderungen.

Der Mittwoch (10. Juli 2024) setzt diesen Trend mit 32℃ fort, gefolgt von einem Donnerstag (11. Juli 2024), der mit 34℃ fast tropische Dimensionen erreicht – perfekte Bedingungen für alle, die das sommerliche Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.

Höhepunkt der Hitze gegen Wochenmitte

Am Freitag (12. Juli 2024) erreichen wir den Höhepunkt dieser Hitzewelle mit einer Temperatur von 36℃ bei gleichbleibendem Sonnenschein. Die Luftfeuchtigkeit wird auf nur 22% geschätzt, und bei dieser Trockenheit ist ausreichendes Trinken und Sonnenschutz ein Muss.

Wochenende mit leichter Abkühlung

Das Wochenende bringt eine kleine Abkühlung, jedoch keine Sorgen für Sonnenhungrige. Am Samstag (13. Juli 2024) sorgen vereinzelte Wolken bei 28℃ für eine willkommene Erfrischung, während der Sonntag (14. Juli 2024) und Montag (15. Juli 2024) uns wieder klarblauen Himmel und warme 32℃ bzw. 34℃ bescheren.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten verändern sich geringfügig, signalisieren aber weiterhin lange und genussvolle Tage auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:48:37. +++