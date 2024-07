Sonniges Hochsommer-Wetter in Alcúdia: Strahlend blauer Himmel und vielversprechende Temperaturen erwarten Mallorca-Urlauber (8.7.2024)

Die Sonne herrscht derzeit uneingeschränkt über Alcúdia, einer der bezauberndsten Orte auf Mallorca. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und warmen Temperaturen freuen, die den perfekten Rahmen für eine Vielzahl von Freiluftaktivitäten bieten.

Wetteraussichten für Alcúdia bis Mitte Juli

Mit Durchschnittstemperaturen, die über die 30 Grad Marke klettern, ist für jeden Sonnenanbeter und Strandliebhaber genug Wärme dabei, um die Sommertage in vollen Zügen zu genießen. Der klare Himmel verspricht ungetrübtes Badevergnügen und ideale Bedingungen für Wassersportler.

Montag, 8. Juli 202170: Der Tag beginnt mit einem unverwechselbaren klarblauen Himmel und einer angenehmen Temperatur von 26°C. Eine sanfte Brise mit 6 km/h wird für eine erfrischende Abkühlung sorgen, während die relativ niedrige Luftfeuchtigkeit von 55% ein behagliches Klima garantiert.

Dienstag, 9. Juli 2024: Das Thermometer steigt leicht auf 28°C, begleitet von einem erneut klaren Himmel. Windstille ist angesagt, sodass Segel- und Tauchausflüge die optimalen Bedingungen vorfinden.

Mittwoch, 10. Juli 2024: Weiterhin stabile Wetterlage mit einer Höchsttemperatur von 28°C und geringen Windbewegungen. Ein perfekter Tag, um die historischen Stätten Alcúdias zu erkunden.

Donnerstag, 11. Juli 2024: Die Temperaturen erreichen einen Hochpunkt mit heißen 32°C. Der klare Himmel setzt sich fort und die Luftfeuchtigkeit hält sich weiterhin unter 50%, was für eine angenehme Trockenheit sorgt.

Freitag, 12. Juli 2024: Mit 33°C nähern wir uns dem Temperaturhöhepunkt der Woche. Ein idealer Zeitpunkt, um eine Bootstour um das Cap Formentor zu unternehmen oder einfach entspannende Stunden am Strand zu genießen.

Samstag, 13. Juli 2024: Die sonnige Serie wird von vereinzelten Wolken durchbrochen, allerdings sinkt das Thermometer nur leicht auf 24°C. Die steigende Windgeschwindigkeit bietet beste Voraussetzungen für Windsurfer und Kitesurfer.

Sonntag, 14. Juli 2024: Das herrliche Wetter kehrt mit 30°C und einem strahlend blauen Himmel zurück. Ausreichend Sonnencreme sollte an diesem strahlenden Tag Ihr ständiger Begleiter sein.

Das Wetter in Alcúdia präsentiert sich von seiner beste Seite und verspricht, die Hochsaison auf Mallorca zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Der perfekte Sommer in Alcúdia

Mit diesem beeindruckenden Wetterbericht sind alle Zeichen auf einen perfekten Sommer in Alcúdia gestellt. Nutzen Sie die langen Tage und die warmen Nächte, um das pulsierende Nachtleben, die gemütlichen Cafés an der Strandpromenade und die kulturellen Angebote der Region zu erkunden. Mallorcas Natur zeigt sich von ihrer besten Seite und lädt zu Ausflügen in die umliegenden Berge ein.

