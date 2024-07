Sonniges Wetter herrscht in Andratx: Temperaturen und klarer Himmel für die nächsten sieben Tage (8.7.2024)

Erleben Sie eine traumhafte Sommerwoche in Andratx

Die bevorstehende Woche bietet perfekte Bedingungen für alle, die in der malerischen Gemeinde Andratx auf Mallorca Entspannung unter der mediterranen Sonne suchen. Mit Temperaturen, die sanft um die 25°C-Marke pendeln, können sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf eine Woche mit reichlich Sonnenschein und klarem Himmel einstellen.

Detailierte Wetteraussicht für Andratx

Am Montag, den 8. Juli 2024, genießen wir in Andratx ein Höchsttemperatur von 24°C und einen klaren Himmel, der keine Wünsche offenlässt. Eine sanfte Brise, die Geschwindigkeiten von lediglich 3 km/h erreicht, kommt auf. Mit einer aufkommenden Feuchtigkeit von 66% und einem Luftdruck von 1016 hPa können wir uns auf einen angenehmen Start in die Woche freuen.

Der Dienstag begrüßt uns mit einer leicht gestiegenen Temperatur von 25°C und einem Fortbestand des klaren Himmels, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 59% sinkt.

Ein vergleichbares Bild präsentiert sich dann auch am Mittwoch – wieder ist mit 25°C zu rechnen, begleitet von einer leichten Zunahme der Küstenfeuchtigkeit.

Die zweite Wochenhälfte beginnt am Donnerstag mit einer weiteren steigenden Temperaturentwicklung; wir erwarten 26°C. Dasselbe gilt für den Freitag, an dem sich ebenfalls keine Wolke am Himmel zeigen wird. Es lässt sich somit ideal das Freiluftleben genießen.

Der Samstag kennzeichnet sich durch eine einzig minimale Veränderung: Während die Temperatur stabil bleibt, sind vereinzelt wenige Wolken zu erwarten. Sollten Sie für eine Wanderung in den Tramuntana-Bergen oder einen Spaziergang entlang der Küste planen, ist dieser Tag immer noch ein exzellenter Wahl.

Der Sonntag und Montag der darauffolgenden Woche klingen mit einer beständigen Temperatur von 25°C bzw. 26°C und unaufgeregt klarem Himmel aus, womit der perfekte Wochenabschluss garantiert wird.

Fazit

Diese Woche in Andratx steht ganz im Zeichen des Sommers. Mit langen sonnigen Tagen, die bereits ganz früh um 4:30 Uhr mit dem Sonnenaufgang beginnen und erst bei Sonnenuntergang gegen 19:19 Uhr enden, ist es die ideale Zeit, um die vielfältigen Angebote von Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:22:09. +++