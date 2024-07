Sonniges Wetter sorgt für sommerliches Vergnügen in Sant Joan, Mallorca (08.07.2024 bis 15.07.2024)

Strahlend blauer Himmel über Sant Joan: Eine Woche voller Sonnenschein steht bevor

Die malerische Gemeinde Sant Joan auf Mallorca bereitet sich auf eine idyllische Sommerwoche vor, die Einheimische und Besucher gleichermaßen begeistern wird. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Wetterprognose vom 08. Juli bis zum 15. Juli 2024.

Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten: Sonnige Aussichten in Sant Joan

Der Beginn der Woche kündigt sich mit angenehmen Temperaturen von 28°C an, die sich ideal für diverse Freizeitaktivitäten und Entdeckungstouren durch die Natur anbieten. Der blaue Himmel ohne Wolken sorgt dabei für ausgelassene Stimmung unter klarem Himmel. Leichter Wind bei 6 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 47% komplettieren das angenehme Klima am Montag, den 8. Juli 2024.

Am Dienstag bleibt das sonnige Wetter in Sant Joan unverändert bestehen. Bei 29°C und vereinzelten Wolken können Urlauber und Einheimische den Tag in den vielen kleinen Cafés und Bistros vor Ort sowie an den traumhaften Stränden genießen.

Temperaturen klettern weiter: Höhepunkt der Hitze in Sant Joan

Mit fortschreitender Woche klettert das Quecksilber unaufhörlich höher. Am 10. und 11. Juli strahlt die Sonne mit 33°C und 34°C vom wolkenlosen Himmel über Sant Joan, sodass sich alle Sonnenanbeter auf perfektes Strandwetter freuen können. Der Wind bleibt dabei mäßig und trägt zur Abkühlung bei.

Das Highlight der Woche wird der Freitag, der 12. Juli sein, an dem sogar 35°C erreicht werden. Auch an diesem Tag bleibt der Wind moderat und trägt zu einer angenehmen Brise bei, während der Himmel klar bleibt und zu langen Abenden unter freiem Sternenhimmel einlädt.

Das Wochenende kühlt leicht ab, bleibt aber weiterhin im sommerlich hohen Bereich mit einer Spitze von 31°C am Samstag und wieder 34°C am Sonntag - perfekt, um die pittoresken Landschaften von Sant Joan zu erkunden oder sich in den zahlreichen Gärten und Terrassen zu entspannen.

Ein Blick auf den Wochenanfang: Hitze bleibt unvermindert

Der darauffolgende Montag bringt für Sant Joan die höchsten Temperaturen der Woche mit sich. Bei 36°C werden Einwohner und Besucher gleichermaßen dazu ermutigt, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die heißen Stunden in den Schatten zu verbringen. Die außergewöhnlich niedrige Luftfeuchtigkeit von 16% trocknet die Atmosphäre zusätzlich aus.

Sorgen Sie daher für ausreichend Sonnenschutz und bleiben Sie hydratisiert - dies sind Schlüsselfaktoren, um die Hitze zu genießen. Bedenken Sie auch die sehr frühen Sonnenaufgänge, bereits um 4:26 Uhr, welche lange und erfüllte Sommertage versprechen, während die Sonnenuntergänge weiterhin für romantisch lange Abende sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:41:36. +++