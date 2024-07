Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das 7-Tage-Wetter für Estellencs, Mallorca (8.7.2024)

Die Sonne verwöhnt Estellencs: Ihre Wetteraussichten auf Mallorca

Estellencs auf Mallorca erfreut sich an windigen Tagen, wolkenlosen Himmeln und angenehmen Temperaturen. In der Woche vom 8. Juli 2024 bis zum 15. Juli 2024 lässt ein herrliches Hochdruckgebiet die Herzen der Sonnenanbeter und Urlaubsliebhaber höherschlagen. Wir präsentieren Ihnen eine detaillierte Übersicht der bevorstehenden Wetterbedingungen in Estellencs.

Mit Tageshöchstwerten, die durchgehend über 25°C liegen und die sogar auf bis zu 29°C ansteigen, bieten die Tage ideale Bedingungen für jegliche Urlaubsaktivitäten unter freiem Himmel. Genießen Sie die warmen Stunden - sei es bei einem Spaziergang durch die malerischen Straßen von Estellencs oder bei einem entspannenden Tag am Strand.

Das Wetter in Estellencs: 8. Juli - 15. Juli 2024

Startend mit dem 8. Juli, begrüßt uns ein klarer Himmel mit einer angenehmen Temperatur von 25°C. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei sanften 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 67%. Dieses perfekte Urlaubswetter bleibt uns den ganzen Tag über hold, denn auch am 9. Juli können wir uns über einen ebenso klaren Himmel freuen, allerdings bei leicht erhöhten Temperaturen von 26°C.

Die folgenden Tage versprechen weiterhin beständiges Hochdruckwetter. Mit einem hauchzarten Anstieg der Temperatur auf 27°C am 10. und 11. Juli und etwas stabilerem Luftdruck, der phantastische Ausblicke auf die Tramuntana ermöglicht, zeigen sich die Tage von ihrer besten Seite. Trotz der geruhsamen Windgeschwindigkeit von nur 2 bis 4 km/h bleibt es angenehm - perfekt für alle Freiluftaktivitäten.

Das Thermometer klettert am 12. Juli auf den Höhepunkt der Woche mit 29°C. Hierbei weht ein erfrischender Wind von bis zu 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 59%, was besonders angenehme Bedingungen für einen Ausflug ans Meer verspricht. Selbst wenn sich am 13. Juli vereinzelte Wolken zeigen, bleibt das Wettergeschehen freundlich bei 27°C.

Gegen Ende der Woche offenbart uns Estellencs so manchen wolkenlosen Himmel. Sowohl am 14. als auch am 15. Juli erwartet uns tagsüber ein strahlend klarer Himmel mit angenehmen 26°C bzw. 27°C, was die Tage zu einer perfekten Einladung macht, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erkunden.

Verabschieden Sie den Tag jeweils mit großartigen Sonnenuntergängen, die spätabends ihr Spektakel beginnen, während die gemäßigten Nachttemperaturen Vergnügen im Freien auch nach Einbruch der Dunkelheit ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen eine exzellente Zeit in Estellencs und genießen Sie die wunderbaren Sonnentage, die Mallorca zu bieten hat. Denken Sie daran, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden, um gesund und munter zu bleiben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:30:05. +++