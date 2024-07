Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetteraussichten für Llucmajor, 8. Juli - 15. Juli 2024 (8.7.2024)

Sommerliches Hoch: Llucmajor genießt sonnige Tage

Die Sonne hat einen festen Platz über Llucmajor gebucht. In der Woche des 8. bis 15. Juli 2024, präsentiert sich das Wetter von einer ganz besonders einladenden Seite. Klaren Himmel und milde Temperaturen können Besucher und Einheimische gleichermaßen genießen, während leichte Winde für eine sanfte Abkühlung sorgen. Eine perfekte Gelegenheit, um das vielseitige Freizeitangebot Llucmajors unter freiem Himmel zu nutzen oder einfach die wunderschönen Strände von Mallorca zu besuchen.

Beginnen wir mit dem 8. Juli: Ein strahlend blauer Himmel empfängt uns bei angenehmen 28°C. Ein sanfter Wind mit etwa 6 km/h begleitet uns durch den Tag, während die Luftfeuchtigkeit bei entspannten 47% liegt. Gegen Abend können Sie ein pittoreskes Panorama erleben, wenn die Sonne um 19:17 Uhr untergeht.

Der 9. Juli grüßt mit einer leichten Steigerung auf 29°C und der Versprechung eines weiteren makellosen Tages. Die Luftfeuchtigkeit geht leicht zurück auf 44%, was der Idee eines Strandausflugs oder einer Entdeckungstour durch Llucmajors historisches Zentrum zusätzliche Attraktivität verleiht.

Am 10. Juli hält die Stetigkeit mit erneut 28°C und ruhigem Wind an. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 53% bleibt das Wohlgefühl erhalten. Auch die Tage darauf versprechen mit 29°C am 11. Juli und sogar 30°C am 12. Juli sommerliche Verhältnisse. Die Sonnenanbeter unter uns werden ihre wahre Freude haben.

Gegen Ende der Woche, am 13. Juli, lässt ein paar vereinzelte Wolken aufhorchen, doch die 29°C und der mäßig stärkere Wind mit 10 km/h sorgen weiterhin für ermüdungsfreie Tage unter der Sonne Mallorcas. Der 14. und 15. Juli beschließen die Serie mit 28°C, klarer Himmel, und eine angenehme Brise.

Die Sonnenauf- und -untergänge in dieser Woche sind ein wahres Spektakel, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten - mit Zeiten von etwa 4:29 Uhr und 19:17 Uhr fasst man den mallorquinischen Sommer perfekt zusammen.

Llucmajor präsentiert sich als perfektes Sommerziel - lassen Sie sich diese Pracht nicht entgehen und genießen Sie das wunderbare Wetter!

