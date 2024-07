Strahlender Sonnenschein und milde Sommerbrisen: Das Wetter in Palma de Mallorca vom 8.7.2024 bis 15.7.2024 (8.7.2024)

Perfektes Sommerwetter in Palma de Mallorca

Wer in den kommenden Tagen einen Besuch in Palma de Mallorca geplant hat, kann sich auf herrliches Sommerwetter freuen. Die Sonne wird mit hohen Temperaturen und viel Licht unsere Tage bereichern, während die milden Brisen für die perfekte kulinarische Terrassenatmosphäre sorgen. Genießen Sie das Wetter in Palma, das ideal ist für ausgiebige Stadtbummel, entspannte Strandtage oder aufregende Ausflüge in die malerische Umgebung.

Mit klarer Sicht in die Woche starten

Zum Wochenstart am Montag, den 8. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit einer idealen Temperatur von 29°C und einem klaren Himmel könnten die Bedingungen nicht besser sein. Eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von gerade einmal 5 km/h lässt die Palmen sanft schwingen und trägt das Gefühl der Leichtigkeit durch die Luft.

Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 46 Prozent und der Luftdruck misst stabile 1016 hPa. Der Tag begrüßt uns sehr früh um 4:29 Uhr mit Sonnenaufgang und endet in einem ausgedehnten Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Die Hitze hält an

Der Dienstag, der 9. Juli, setzt die sommerliche Serie mit 30°C bravourös fort. Mit einem weiten, blauen Himmel über uns und auch am Mittwoch, dem 10. Juli, bleibt es bei 29°C prachtvoll sonnig. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht, und der Wind hält sich mit milden 4-5 km/h zurück, was die perfekte Gelegenheit für einen Törn auf dem Mittelmeer oder ein Glas Wein an der Promenade darstellt.

Der Höhepunkt der Woche

Am Donnerstag, den 11. Juli, bleibt das Meter stabil und freundlich mit 30°C, während am Freitag, den 12. Juli, der Thermometer sogar bis auf 32°C steigt. Dieser Tag könnte der heißeste der Woche werden, also denken Sie an ausreichend Sonnenschutz und Hydration, während Sie die kulturellen Schätze Palmas erkunden oder an einem der traumhaften Strände abtauchen. Der Luftdruck misst an diesem Tag 1012 hPa, woraufhin sich leichte Änderungen anbahnen könnten.

Leichte Wolkung zum Wochenende

Für das Wochenende prognostiziert der Wettergott eine kleine Abkühlung. Am Samstag, den 13. Juli, deuten vereinzelte Wolken auf einen Mix von Sonne und Schatten hin, und die Temperaturen normalisieren sich auf angenehme 30°C. Der Sonntag hält an der klaren Linie fest und präsentiert zum Abschluss der Woche erneut klaren Himmel bei 28°C. Eine optimale Gelegenheit für alle, die dem Trubel der Inselhauptstadt für ein ruhiges Picknick oder eine Wanderung in der naturbelassenen Umgebung entfliehen möchten.

Ausblick auf den neuen Wochenanfang

Den Beginn der neuen Woche sollte man trotz der sommerlichen Tage mit einem Blick in den Himmel nicht vernachlässigen. Am Montag, den 15. Juli, können wir zwar immer noch mit einer klaren Sicht und 29°C rechnen, doch die Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit könnten uns sanfte Hinweise auf kommende Veränderungen geben. Der Wind weht mit 5 km/h deutlich zu spüren, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 51 Prozent bei einem Druck von 1016 hPa.

Die kommende Woche in Palma verspricht somit ideales Wetter für alle Sonnenanbeter, Kulturinteressierten und Naturfreunde. Packen Sie die Badesachen ein, laden Sie die Kamera und freuen Sie sich auf eine aufregende Zeit unter der mallorquinischen Sonne! p>

