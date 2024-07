Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze: Das Wetter in Felanitx vom 8.7. bis 15.7.2024 (8.7.2024)

Sonnige Aussichten: Hochsommer in Felanitx

Die kommende Woche in Felanitx verspricht, ein echter Hochgenuss für Sonnenanbeter und Sommerfreunde zu werden. Mit Temperaturen, die sich in echter Hochsommer-Manier präsentieren, steht uns eine heiße Woche bevor. Das klare Himmelspanorama wird nur selten von Wolken durchbrochen, sodass Sie reichlich Gelegenheit haben werden, das schöne Wetter in vollen Zügen zu genießen.

Wetter-Trend für die Woche vom 8.7. bis 15.7.2024

Der Blick auf die kommende Woche zeigt kontinuierlich steigende Temperaturen, die am Montag, den 8. Juli, bei angenehmen 29°C beginnen und sich im Laufe der Woche auf bis zu 33°C am Freitag steigern. Dieser Tag verspricht, der heißeste der Woche zu werden. Abends liegen die Temperaturen angenehm in den niedrigen Zwanzigern, was die Nächte in Felanitx zur perfekten Zeit für sommerliche Aktivitäten im Freien macht.

Detaillierte Wetterprognose für Felanitx

Die Windbedingungen bleiben größtenteils ruhig, mit leichten Brisen, die durchschnittlich mit etwa 5 bis 8 km/h wehen. Es wird eine ideale Woche, um die Strände von Felanitx zu besuchen oder sich in den zahlreichen Outdoor-Cafés zu erfrischen.

Tipps für die perfekte Woche unter der Felanitx-Sonne

Vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnenschutz einzudecken, denn die UV-Strahlung wird insbesreitom während der Mittagsstunden sehr intensiv sein. Und während die Abende zum Verweilen einladen, ist es ratsam, für Nachtaktivitäten eine leichte Jacke dabei zu haben, da die Temperaturen ein wenig sinken können. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich nur minimal, sodass Sie lange, ausgedehnte Tage voller Sonne erwarten können.

