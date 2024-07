Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Capdepera-Wetteraussichten für die kommende Woche (8.7.2024)

Wetter-Hoch in Capdepera: Sonnige Aussichten und milde Abende

Die kommende Woche in Capdepera beginnt mit einem Wetter, das Urlauberherzen höher schlagen lässt. Mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen empfängt uns der 8. Juli 2024. Die Thermometer zeigen angenehme 24°C, ideal für Aktivitäten unter freiem Himmel. Ein sanfter Wind von lediglich 5 km/h rundet das traumhafte Wetter ab. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 66% liegen, während der Luftdruck auf 1016 hPa stabil bleibt. Genießen Sie die frühe Morgensonne ab 4:26 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

Fortsetzung der Sommeridylle in Capdepera

Die darauf folgenden Tage halten das hohe Niveau an Sonnenstunden und angenehmen Temperaturen bei. Der 9. und 10. Juli zeigen sich mit klarem Himmel und einem leichten Lüftchen bei jeweils 25°C. Ideal für Ihren Strandbesuch oder Erkundungstouren in der malerischen Umgebung Capdeperas. Vergessen Sie nicht, die Sonnenauf- und -untergänge einzuplanen, die weiterhin nahezu identisch bei etwa 4:26 Uhr bzw. 19:15 Uhr liegen.

Höhepunkt der Wärme und Sommersonne

Den heißen Höhepunkt der Woche erleben wir am 11. und 12. Juli mit Höchsttemperaturen von bis zu 28°C bei stets klarem Himmel. Ein leicht auffrischender Wind und die etwas gesunkene Luftfeuchtigkeit sorgen für das perfekte Sommerwetter. Die Sonne verwöhnt uns von 4:28 Uhr Morgens bis zum Sonnenuntergang um 19:15 Uhr,

Abkühlung gepaart mit malerischen Wolkenformationen

Ein leichter Wechsel im Wettergeschehen kündigt sich für den 13. Juli an. Der Tag wird begleitet von verstreuten Wolken, allerdings bei immer noch freundlichen 24°C. Eine frische Brise mit Windgeschwindigkeiten bis zu 9 km/h lässt uns die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 65% kaum spüren. Der Tag erglänzt mit Sonne vom frühen Morgen um 4:29 Uhr bis zum Abend um 19:14 Uhr.

Wiederkehr des klaren Himmelspanoramas

Zum Ende der Woche, genauer gesagt am 14. und 15. Juli, kehrt das klare Himmelspanorama zurück. Temperaturen klettern wieder auf wohlige 26°C und 28°C. Der Wind bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit heißt uns mit sommerlichen 57% bis 60% erneut willkommen. Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten weichen nur minimal von den Tagen zuvor ab.

Optimale Bedingungen für Urlaub und Freizeit in Capdepera

Die Wettervorhersage verspricht für die zweite Juliwoche perfekte Bedingungen für ihren Urlaub in Capdepera. Packen Sie die Badesachen ein, erkunden Sie die Gegend oder genießen Sie einfach die Sommerzeit unter freiem Himmel. Beobachten Sie die Sterne bei milden Abendtemperaturen oder starten Sie früh in den Tag und berauschen Sie sich an der Schönheit Capdeperas im ersten Sonnenlicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:27:02. +++