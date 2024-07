Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Das Wetter in Llubí vom 8. bis 15. Juli 2024 (8.7.2024)

Prognose für die kommende Woche: Wetter in Llubí

Die Urlaubsinsel Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einwohner in der zweiten Juliwoche mit strahlendem Sonnenschein und einer ansteigenden Thermometerskala. Llubí, ein charmantes Dorf im Herzen der Insel, erwartet heißes Sommerwetter, das zum Genießen einlädt, sei es am Strand, bei ländlichen Erkundungen oder beim Entspannen an den Pools der malerischen Fincas.

Heiße Aussichten: Temperaturen über 30 Grad

Beginnend mit dem 8. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Reine, klare Himmelsverhältnisse ohne Wolke in Sicht und eine angenehme Brise warten auf alle Sonnenhungrigen. Die Temperaturen klettern auf beachtliche 32°C, während der Wind leicht mit 5 km/h die Sommertage erfrischt und für eine milde Luftzirkulation sorgt.

Es ist die ideale Zeit, um Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben, mit endlosen Stunden Sonnenschein von Sonnenaufgang um 4:27 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:18 Uhr. Die folgenden Tage zeigen sich ebenso sonnig mit einem Hoch von 34°C am 9. Juli und bis zu 35°C am Tag darauf.

Temperatur-Höhepunkt: Das Thermometer steigt

Mit dem 11. Juli erreicht das Thermometer Spitzenwerte von 38°C, wobei die Sonne ungestört ihren Weg über den azurblauen Himmel Mallorcas zieht. Der 12. Juli übertrifft sogar noch diese Marke, mit vorausgesagten 39°C, was diesen Tag zum heißesten innerhalb der Vorhersageperiode macht. Geschützte Orte und ausreichend Flüssigkeitszufuhr sind an solch heißen Tagen besonders wichtig.

Am 13. Juli sorgen vereinzelte Wolken für eine kleine Abkühlung, und die Temperaturen fallen auf angenehmere 29°C. Der Wind gewinnt geringfügig an Stärke und trägt dazu bei, die Wärme erträglicher zu machen. Doch das ist nur eine kurze Verschnaufpause, denn in den darauffolgenden Tagen klettert das Quecksilber wieder, und erreicht am 14. und 15. Juli Werte um die 36°C und 38°C.

Worauf man achten sollte: Tipps für heiße Tage

Obwohl diese sorgenfreien Sommertagen wie geschaffen sind für Aktivitäten im Freien, sollten Urlauber und Einwohner den Sonnenschutz nicht unterschätzen. Ein hoher UV-Index erfordert Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor, Kopfbedeckungen und den periodischen Rückzug in schattige Plätzchen.

Bleiben Sie zudem immer gut hydriert und planen Sie Ihre Aktivitäten in den kühleren Stunden des frühen Morgens oder am späten Nachmittag. Und denken Sie daran, dass die Nächte in Llubí während dieser Woche weiterhin warm sein werden, ideal für stimmungsvolle Sommerabende im Freien.

