Strahlendes Sommerwetter in Escorca: Ihre Woche im Schaufenster der Sonne! (8.7.2024)

Perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische auf Mallorca

Diese Woche zeigt sich EscorcaEscorca, das charmante Dorf im Herzen Mallorcas, von seiner besten Seite: Die Sonne regiert über das Wettergeschehen. Mit weitgehend klarem Himmel und steigenden Temperaturen kann sich jeder auf eine herrlich warme Zeit freuen.

Hochsommerliche Verhältnisse in Escorca

Der Montag, 8. Juli 2024, begrüßt uns mit angenehmen 27 Grad Celsius und einem klaren Himmel. Eine sanfte Brise weht mit nur 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 39 % angenehm niedrig, was die Wärme sehr erträglich macht.

Am Dienstag, 9. Juli, steigt das Thermometer leicht an auf 29 Grad Celsius, und der Himmel bleibt unnachgiebig klar. Auch heute bietet eine leichte Brise perfekte Bedingungen für eine ausgiebige Erkundung dieser wunderschönen Region.

Der folgende Tag verspricht mit 30 Grad Celsius und durchgehendem Sonnenschein, dass Ihre Freizeitaktivitäten im Freien oder Entspannungsmomente am Strand von nichts getrübt werden.

Der Hitze-Höhepunkt der Woche

Donnerstag und Freitag markieren den Höhepunkt der Wärme. Während das Quecksilber am Donnerstag auf 32 Grad Celsius klettert, übertreffen wir diesen Spitzenwert am Freitag sogar mit 33 Grad Celsius. Zu dieser Zeit ist die Luft sehr trocken, und die Druckverhältnisse bleiben stabil.

Ein Wochenende mit Abwechslung

Das Wochenende bringt eine leichte Abkühlung und ein paar vereinzelte Wolken. Am Samstag fühlen sich die 26 Grad Celsius erleichternd an, und der Wind frischt etwas auf. Sonntag steigert sich wieder auf sommerliche 30 Grad Celsius, wobei die Luftfeuchtigkeit erfreulich moderat bleibt.

Zum Abschluss der Woche setzt sich am Montag der klare Himmel mit 32 Grad Celsius weiter fort, perfekt geeignet, um die Natur Escorcas noch einmal in vollem Umfang zu genießeen, bevor die Arbeitswoche wieder beginnt.

Sonnenauf- und Untergänge - die goldene Stunde in Escorca

Die frühen Vogel kennt in dieser Wetterwoche nur strahlenden Sonnenschein, der Sonnenaufgang kündigt sich konstant kurz nach halb fünf an. Genießen Sie also die frühen Morgenstunden im Freien, vielleicht bei einem Spaziergang oder einer Tasse Kaffee mit Blick auf das Erwachen der Natur.

Die Abende hingegen bieten mit Sonnenuntergängen um 19:17 Uhr bis 19:19 Uhr traumhafte Kulissen für romantische Stunden oder um den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Die goldene Stunde in Escorca verspricht unglaubliche Farbschauspiele am Himmel.

