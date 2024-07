Traumhaftes Sommerwetter in Búger: Sonne satt und steigende Temperaturen (8.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen für Búger

Die Sommerhitze hält Einzug in Búger und beschert Einwohnern sowie Urlaubern auf Mallorca eine Woche voller Sonne. Die kommenden Tage stehen ganz im Zeichen von klarem Himmel und ansteigenden Temperaturen, die das Thermometer zum Teil auf über 30 Grad steigen lassen.

Die Wochenmitte bringt die heißen Höhepunkte

Ab Mittwoch erreicht das Wetter eine neue Intensität mit Temperaturen um die 34 Grad Celsius. Die klare Luft und geringe Windbewegungen von gerade mal 3 km/h sorgen für fast unbewegtes Strandwetter - ein Paradies für Sonnenanbeter. Doch auch wer die Hitze genießen möchte, sollte sich stets mit ausreichend Sonnenschutz ausrüsten und für genügend Wasserzufuhr sorgen.

Wochenende naht mit leichter Wolkendecke - Entspannung von der Hitze?

Am Samstag können Besucher von Búger eine kleine Erfrischung in Form von vereinzelten Wolken mit leicht gesunkenen Temperaturen, um die 27 Grad Celsius, begrüßen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Tag eine angenehme Abwechslung bietet oder lediglich ein kurzes Intermezzo in einer sonst unglaublich heißen Woche darstellt.

Die wichtigsten Wetterdaten für Búger auf einen Blick

Fazit: Eine Woche voller Sommerspaß in Búger

Wer den heißen Sommer auf Mallorca in vollen Zügen genießen möchte, ist in Búger genau richtig. Passen Sie Ihre Pläne dem hohen UV-Index an und suchen Sie zwischendurch Schattenplätze auf. Genießen Sie die lauen Abende und lassen Sie es sich gut gehen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:24:32. +++