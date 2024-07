Traumwetter in Ses Salines: Sonnige Aussichten und milde Brisen für die kommende Woche (8.7.2024)

Sommerliches Wettererlebnis in Ses Salines

Die Urlaubsregion Ses Salines auf Mallorca verwöhnt ihre Besucher und Einwohner in der kommenden Woche mit einem perfekten Sommerwetter. Klare Himmel und angenehme Temperaturen versprechen ideale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten und Entspannung unter der mediterranen Sonne.

Sonniger Start in die Woche

Der Montag, der 8. Juli 2024, begrüßt uns in Ses Salines mit einer Durchschnittstemperatur von 27°C und einem klaren Himmel. Mit einem leichten Wind von 6 km/h ist eine erfrischende Brise stets spürbar, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 56% liegt. Sonnenaufgang und -untergang malen fantastische Bilder an den Himmel, die um 4:28 Uhr und 19:16 Uhr bewundert werden können.

Wärmende Sonnenstrahlen und ruhige Nächte

Vom 9. bis zum 11. Juli 2024 zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit konstanten 28°C und minimalen Windgeschwindigkeiten bilden diese Tage das Herzstück des Sommers. Die Feuchtigkeit bleibt unter 60%, was für ein angenehmes Gefühl sorgt, dass durch den konstanten Luftdruck von über 1016 hPa unterstützt wird.

Das Wochenendwetter-Highlight: Sonnenschein pur

Die zweite Wochenhälfte hält, was die erste verspricht: Der 12. Juli ist mit 29°C der wärmste Tag der Woche. Auch der Wind bleibt uns weiterhin gewogen und die Luftfeuchtigkeit konstant niedrig. Das Wochenende läutet mit leicht bewölktem Himmel am 13. Juli ein, dennoch liegen die Temperaturen weiterhin bei sommerlichen 27°C. Tags darauf erwarten uns wieder klare Himmel, die bis zum Sonntag, dem 15. Juli, stetig blau leuchten.

Wer also einen Urlaub in Ses SalinesSes Salines plant oder dort wohnt, kann sich auf ideale Bedingungen freuen. Ob beim Relaxen an den Stränden, bei Erkundungstouren durch das malerische Hinterland oder entspannten Abenden in lokalen Restaurants - das Wetter spielt auf jeden Fall mit!

