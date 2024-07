Wetteraussichten für Calvià: Sonnige Tage und milde Brisen vom 8. bis 15. Juli 2024 (8.7.2024)

Strahlend schöne Aussichten: Calvià genießt eine Woche voller Sonnenschein

Calvià, eines der begehrtesten Reiseziele auf Mallorca, wird in der Woche vom 8. Juli bis zum 15. Juli 2024 eine Periode durchweg ausgezeichneten Wetters mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen erleben. Besucher können sich auf eine ideale Zeit für alle Outdoor-Aktivitäten freuen, wobei auch die Einheimischen die Sommerstimmung sicherlich zu schätzen wissen werden.

Mallorca Wetter: Ein perfekter Start in die Woche

Beginnend am Montag, dem 8. Juli, begrüßt uns Calvià mit einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 26°C und einem tieffreien Himmel. Leichte Winde mit 3 km/h runden das angenehme Klima ab und verschaffen jedem, der die sonnige Atmosphäre genießen möchte, eine leichte Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei behaglichen 55% und der Luftdruck bei 1016 hPa. Genießen Sie ein ausgedehntes Frühstück im Freien, während die Sonne um 4:30 Uhr aufgeht, um dann ihre Strahlen bis zum Sonnenuntergang um 19:19 Uhr über Calvià erstrahlen zu lassen.

Konstant schönes Wetter im Laufe der Woche

Das Wetter bleibt in Calvià stabil mit einer kleinen Steigerung in den Temperaturen, die allmählich auf bis zu 29°C klettern. Die Woche durchziehen ruhige Tage mit sternenklaren Nächten. Besonders hervorzuheben ist der 12. Juli, ein Donnerstag, der mit hohen 29°C den Höhepunkt der Woche darstellt. Auch hier bleibt der Wind mäßig und die Feuchtigkeit gering.

Ein leichter Umschwung zum Wochenende hin?

Zum Wochenende hin, genauer gesagt am Samstag, dem 13. Juli, zeigt sich der Himmel über Calvià mit vereinzelten Wolken bedeckt, was jedoch keinerlei Trübung der sonnigen Grundstimmung bewirkt. Die Temperaturen halten sich weiterhin auf sommerlichem Niveau, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt aber angenehm.

Die Woche schließt wie sie anfängt: mit Sonnenschein

Den Abschluss der Woche bildet ein sonniger Montag, an dem sich Urlauber und Einheimische gleichsam von früh bis spät im warmen Wetter sonnen können. Mit Morgentemperaturen, die frische Aktivitäten zulassen, und Tageswerten, die zu Wassersport und Strandbesuchen einladen, bietet der 15. Juli einen weiteren Grund zur Freude unter der mallorquinischen Sonne.

In Calvià findet man nächste Woche alles, was man von einem traumhaften Sommerwetter unter mallorquinischem Himmel erwarten darf: lange, sonnige Tage, milde Nächte und eine leichte Brise, die den Alltag zum Kurzurlaub werden lässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:25:33. +++