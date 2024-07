Wettervorhersage für Son Servera: Sonnige Aussichten vom 8. bis 15. Juli 2024 (8.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Son Serveras Wettertrend für die kommende Woche

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen in Son ServeraSon Servera. Mit einer fast durchgängig klaren Himmelsdecke und leichtem Wind steht einer Woche unter Mallorcas strahlender Sonne nichts im Wege. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für Son Servera vom 08. Juli 2024 bis zum 15. Juli 2024.

Ein perfekter Start in die neue Woche

Der Montag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt, wodurch das Wohlfühlklima abgerundet wird.

Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und lässt Sie bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr die warmen Strahlen genießen.

Beständiges Sommerwetter

Am Dienstag und Mittwoch hält das klare Himmelspanorama an, mit Hochs von 25°C und 26°C. Die Tage versprechen, eine ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Abende am Strand zu sein, zumal die Windgeschwindigkeiten gemächlich bleiben und die Luftfeuchtigkeit auf angenehme Werte von 60% bzw. 65% fällt.

Höhepunkt der Woche

Die Temperaturen klettern weiterhin in die Höhe, erreichen am Donnerstag 28°C und markieren am Freitag mit 29°C den Höhepunkt der Woche. Mit einer leichten Brise und einer sinkenden Luftfeuchtigkeit bietet sich das perfekte Klima, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Kurze Abkühlung am Wochenende

Am Samstag erleben wir eine kleine Abwechslung mit vereinzelten Wolken, doch die Temperaturen bleiben wunderbar mild bei 25°C. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 9 km/h, was für eine frische Brise sorgt, die durch das warme Klima weht.

Stabiles Wetter setzt sich fort

Den Abschluss der Woche bildet ein sonniger Sonntag, gefolgt von einem ebenso klaren Montag. Die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 26°C und 28°C ein, mit einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit, die für ideale Urlaubsbedingungen steht.

Die Sieben-Tage-Prognose für Son Servera lässt keine Wünsche offen und verspricht wunderbare Tage unter der mallorquinischen Sonne. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie das herrliche Wetter auf der bezaubernden Baleareninsel!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.7.2024, 01:47:30. +++