Wettervorhersage Lloret de Vistalegre (08.07.24 - 15.07.24): Sommerhitze und Sonnenschein pur

Die aktuelle Wettervorhersage für Lloret de Vistalegre

Die kommenden Tage in Lloret de Vistalegre versprechen mit einer Wetterlage, die vom klaren Himmel und ansteigenden Temperaturen dominiert wird, beste Bedingungen für Sonnenanbeter und Urlauber. Tauchen Sie ein in unsere umfassende Wetterübersicht für Lloret de Vistalegre und planen Sie Ihre Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne.

Heißer Start in die neue Woche

Der Montag, der 8. Juli 2024, begrüßt die Einwohner und Besucher von Lloret de Vistalegre mit glühenden 32°C und einem strahlend klaren Himmel. Die sanfte Briese mit nur 5 km/h wird kaum für Abkühlung sorgen. Geringe Luftfeuchtigkeit von 29% und ein Luftdruck von 1015 hPa deuten auf einen angenehmen Tag hin.

Steigende Temperaturen und anhaltender Sonnenschein

Der folgende Dienstag zeigt sich von einer ähnlich positiven Seite. Mit 33°C und einer weiterhin geringen Windgeschwindigkeit von 4 km/h werden die Urlauber auf Mallorca ihre Freizeitaktivitäten im Freien voll genießen können. Am Mittwoch klettern die Temperaturen auf 35°C, was die Nachtstunden durchaus tropisch erscheinen lassen könnte.

Höhepunkt der Hitzewelle

Die Wochentage Donnerstag und Freitag weisen die höchsten Temperaturen auf. Mit einem Maximum von 37°C am Donnerstag und einem Spitzenwert von 38°C am Freitag erreicht die sommerliche Hitze ihren Höhepunkt. Hitzeempfindliche Personen sollten in dieser Zeit Aktivitäten in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden planen und viel Flüssigkeit zu sich nehmen.

Leichte Abkühlung am Wochenende

Das Wochenende bringt eine leichte Abkühlung mit sich. Samstag, der 13. Juli, zeigt sich zwar mit vereinzelten Wolken, doch mit angenehmen 29°C, bietet es eine willkommene Pause von der intensiven Hitze.

